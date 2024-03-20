Amasya\'da AFAD ekiplerine yeni ekipmanlar teslim edildi

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Amasya'da muhtemel bir afet durumunda AFAD ekiplerinin kullanması amacıyla 600 bin TL harcanarak yeni teknik ekipmanlar alındı. Alınan malzemeler, Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un da katılımıyla görevlilere teslim edildi.

Yeni ekipmanların hayırlı olmasını dileyen Vali Doruk, "Yaşadığımız tecrübeler bizlere Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu açıkça göstermektedir. Afetler sonrasında arama-kurtarma ve diğer çalışmaları oldukça süratle, organize şekilde gerçekleştirmekle birlikte, depremler öncesinde de şehirlerimizi, yaşam alanlarımızı afetlere hazırlamak oldukça önem arz etmektedir" dedi.

Bu planlamaları yaparken, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları işbirliği içerisinde çalışıp her ilin kendi risk durumuna göre gerekli planlamaları yapmasının altını çizen Doruk, Amasya Üniversitesi ile İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nün "Amasya'dan Bakışla 6 Şubat Depremleri; Kurtarma ve Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı" düzenlediğine değindi.

Amasya Üniversitesi İpekköy Yerleşkesinde düzenlenen çalıştayın açılışı sonrası Amasya İl Özel İdaresi'nin temin ettiği teknik ekipmanlar, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ile Hasan Çilez ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin de katılımıyla AFAD görevlilerine teslim edildi. Sergilenen yeni ekipmanlar hakkında bilgiler de paylaşıldı. - AMASYA