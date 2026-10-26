Amasya'da besici sevmek istediği ineğin tekmesiyle yere düştü, o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Amasya'da besici sevmek istediği ineğin tekmesiyle yere düştü, o anlar kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Amasya\'da besici sevmek istediği ineğin tekmesiyle yere düştü, o anlar kamerada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Amasya\'da besici sevmek istediği ineğin tekmesiyle yere düştü, o anlar kamerada
Haber Videosu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir besici, ahırında sevmek istediği ineğin tekmesiyle yere düştü. Tekmeyi ucuz atlattığını belirten besici, o anları sosyal medyada paylaşarak hayvanları severken daha dikkatli olacağını söyledi.

Amasya'da besicinin sevmeye çalıştığı ineğinin tekme darbesiyle yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Gümüşhacıköy ilçesi Hacı Abdullah Kışlası Mahallesi'nde yaşayan Serkan Karakuş, ahırındaki büyükbaş hayvanlara yem verdikten sonra yanlarında bir süre dolaştı. Karakuş, hayvanlardan birini eliyle sevmek istediği sırada beklemediği bir tekmeyle karşılaşınca kendini yerde buldu. Güçlükle ayağa kalkan adam, ahırdan sekerek uzaklaştı.

Tekmeyi ucuz atlattığını anlatan Serkan Karakuş, "Ahırdan dışarı çıkarken sevmek istedim. Haberi olmayınca bir anda panikledi. Bana vurunca yere düşürdü. Bu bana büyük bir ders oldu. Hayvanların yanından çıkarken daha dikkatli olmam gerektiğini gösterdi" dedi.

Başından geçen kazanın görüntülerini sosyal medyada paylaşan Karakuş, "Bundan sonra hayvanları severken daha dikkatli olacağız. En azından hayvanın haberi olsun. Habersiz olunca da böyle hem gülünç hem de ciddi olaylar başımıza gelebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
GümüşhacıköyGüncelAmasyaYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
Helin Kandemir’le yeniden bir arada Dorukhan Toköz’den aşk pozu Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu
Yeni takımında da kabus sürüyor Çağlar yine sakatlandı Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
11:22
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
11:06
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
10:58
Brezilya’da Lula da Silva geriden gelip kazandı İşte zaferin perde arkası
Brezilya'da Lula da Silva geriden gelip kazandı! İşte zaferin perde arkası
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
07:52
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 12:10:30. #7.12#
SON DAKİKA: Amasya'da besici sevmek istediği ineğin tekmesiyle yere düştü, o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei