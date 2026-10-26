Amasya\'da besici sevmek istediği ineğin tekmesiyle yere düştü, o anlar kamerada

Amasya'da besicinin sevmeye çalıştığı ineğinin tekme darbesiyle yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Gümüşhacıköy ilçesi Hacı Abdullah Kışlası Mahallesi'nde yaşayan Serkan Karakuş, ahırındaki büyükbaş hayvanlara yem verdikten sonra yanlarında bir süre dolaştı. Karakuş, hayvanlardan birini eliyle sevmek istediği sırada beklemediği bir tekmeyle karşılaşınca kendini yerde buldu. Güçlükle ayağa kalkan adam, ahırdan sekerek uzaklaştı.

Tekmeyi ucuz atlattığını anlatan Serkan Karakuş, "Ahırdan dışarı çıkarken sevmek istedim. Haberi olmayınca bir anda panikledi. Bana vurunca yere düşürdü. Bu bana büyük bir ders oldu. Hayvanların yanından çıkarken daha dikkatli olmam gerektiğini gösterdi" dedi.

Başından geçen kazanın görüntülerini sosyal medyada paylaşan Karakuş, "Bundan sonra hayvanları severken daha dikkatli olacağız. En azından hayvanın haberi olsun. Habersiz olunca da böyle hem gülünç hem de ciddi olaylar başımıza gelebiliyor" diye konuştu.