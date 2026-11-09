Amasya'da Savadiye Kavşağı'nda otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da Savadiye Kavşağı'nda otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı

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Amasya\'da Savadiye Kavşağı\'nda otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı
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Amasya\'da Savadiye Kavşağı\'nda otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı
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Amasya'da Mehmet Varinli Caddesi yönünden Anıt Üst Kavşak istikametine giden motosiklet, Savadiye Kavşağı'nda dönmekte olan otomobile yandan çarptı. Kask takan motosiklet sürücüsü kazada hafif yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

(AMASYA) - Amasya'da Savadiye Kavşağı'nda otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 08.45 sıralarında Savadiye Kavşağı'nda yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Mehmet Varinli Caddesi yönünden Anıt Üst Kavşak istikametine seyir halinde bulunan S.C. yönetimindeki motosiklet, kavşakta dönmekte olan otomobile yandan çarptı.

Motosikletini kullanırken kask takan motosiklet sürücüsü, kazada hafif şekilde yaralandı. Sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: ANKA
MotosikletOtomobilAmasyaGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Savadiye Kavşağı'nda otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı - Son Dakika
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