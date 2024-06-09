Amasya'da Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali Kurban Bayramı'na denk geliyor - Son Dakika
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Amasya'da Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali Kurban Bayramı'na denk geliyor

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Amasya'da her yıl düzenlenen Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl Kurban Bayramı'na denk gelecek. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, vatandaşları festivale davet etti.

09.06.2024 16:04  Güncelleme: 09:35
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RAFET ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya'da her yıl 12-22 Haziran günleri arasında düzenlenen Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl Kurban Bayramı'na denk gelecek. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, tatil planı yapan vatandaşları festivale davet etti.

Osmanlı şehzadelerinden çoğunun ilk eğitimini alıp devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla 'Şehzadeler şehri' olarak anılan Amasya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Haziran 1919'da ilan ettiği Cumhuriyet'in doğum belgesi Amasya Tamimi'ni hazırladığı yer olarak tarihin altın sayfalarına geçti. Amasyalılar her yıl 12 - 22 Haziran günleri arasında düzenlenen Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali ile bu önemli dönemi yaşatıyor.

"Milli bir şuur içerisinde coşkuyla kutlayacağımız festival"

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Amasya'mız tarihi bir şehir olmasının yanı sıra, Anadolu'da başlatılan kurtuluş mücadelesinin de ilk kıvılcımlarının atıldığı yerlerin başındadır. Bu manada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'mıza teşrif ettiği ve Amasya Tamimi'nin ilan edildiği 12- 22 Haziran tarihleri arası Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali olarak kutlanmaktadır. Festivalimizin de bu yılda tarihi önemine yakışır şekilde kutlanması için Belediye Başkanlığımız ve kamu kurumlarımızla birlikte gerekli hazırlıklarımızı yapmaktayız. Ben buradan tüm Amasyalı hemşehrilerimizi ve bu şehre gönül vermiş vatandaşlarımızı milli bir şuur içerisinde coşkuyla kutlayacağımız festivalimize davet ediyorum" dedi.

Konserler ve çeşitli etkinlikler planlanan festivalin hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Amasya'da Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali Kurban Bayramı'na denk geliyor - Son Dakika

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