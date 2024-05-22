Amasya'da Vali ve Belediye Başkanı Önlükleri Takıp "Şehzade Kebabı" Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Amasya'da Vali ve Belediye Başkanı Önlükleri Takıp "Şehzade Kebabı" Yaptı

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Amasya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi tarafından hazırlanan şehzade kebabı, yerli ve yabancı katılımcılara ikram edildi. Hafta boyunca Amasya'nın yöresel lezzetleri de katılımcılara sunulacak.

22.05.2024 14:41  Güncelleme: 14:58
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RAFET ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı. Şehzadeler Şehri Amasya'da saray mutfağının meşhur lezzeti olan, "şehzade kebabı"nı Amasya Valisi Yılmaz Doruk ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi hazırladı. Hazırlanan "şehzade kebabı" yerli ve yabancı katılımcılara ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesiyle 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' başladı.

Şehzadeler Gezi Yolu'nda kutlanan hafta kapsamında Amasya Valisi Yılmaz Doruk, eşi Meral Doruk, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi önlükleri takıp oluşturulan stantta, Amasya'da yaşayan Şehzadelerin meşhur lezzeti olan, "şehzade kebabı"nı kuzu etinden hazırlayarak katılımcılara ikram etti. Ayrıca kurulan stantlarda kentin yöresel ve coğrafi işaret tescili olan baklalı dolma, Amasya yağlısı gibi birçok lezzet katılımcılara sunuldu.

Vali Doruk, Amasya'nın coğrafi işaret tescili bulunan birçok lezzet çeşitliliği olduğunu kaydederek, "Gerçekten Amasya'yı gezip görmek yanında bu güzelliklerini otantik, böyle etkileyici hem maddi kültür hem manevi kültür anlamında buradaki mirası görmenin yanında buradaki mutfak çeşitliğine, gastronomi zenginliğine de şahit olmak, adım başı bunu yaşama imkanı var, bunu görüyoruz" dedi.

"Birlikte mutfağımıza sahip çıkmamız gerekiyor"

Belediye Başkanı Sevindi ise şöyle konuştu:

"Kültür ve turizm kenti olan Amasya'mızda gastronomiye biraz daha önem vermemiz gerekmekte. Bu anlamda Türk Mutfağı Haftası'nın paydaşlarından biri olarak Amasya Belediyesi olarak biz gastronomiye her türlü desteği vermeye, şehrimizin geleceği için her türlü yatırım yapmaya da hazırız. O yüzden bugün buradayız ve devamında da gastronomi anlamında kente katkı sağlamak adına gayret göstereceğiz. Birlikte mutfağımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Kültür ve turizmin yanında gastronomiye iklim edilmediğimiz sürece bir ayağımızın eksik kalacağını biliyoruz."

Amasya\'da Vali ve Belediye Başkanı Önlükleri Takıp "Şehzade Kebabı" Yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Amasya'da Vali ve Belediye Başkanı Önlükleri Takıp 'Şehzade Kebabı' Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Vali ve Belediye Başkanı Önlükleri Takıp "Şehzade Kebabı" Yaptı - Son Dakika
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