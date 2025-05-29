Amasya\'da Yılsonu Kur\'an Kursu Programı

Amasya'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yılsonu kapanış programı düzenlendi.

Sultan II. Bayezid Camii'nde düzenlenen programa 300'e yakın öğrenci ve aileleri katıldı. Programda Gazze'deki çocukların özgürlüğü için de dua edildi. Öğrencilerin camiye ellerindeki Türk bayraklarıyla girmesiyle başlayan programda minik öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu. Öğrencilerin aldıkları eğitimlerden örnekler sunduğu programın sonunda soykırım yaşanan Gazze'deki çocukların özgürlüğü için dua edildi. Minik bir öğrenci arkadaşlarına dua yaptırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği kurslara katılan öğrencilerin küçük yaşlarda Kur'an ve peygamber sevgisi ile Kur'an-ı Kerim'in hakikatini öğrenmeye başladıklarını belirten Amasya Müftüsü Hamza Bayram, "Rabb'im yavrularımızı din-i mübin İslam için, vatan için, millet için, bayrak için hizmetkar olan neferler eylesin" dedi.

Programın sonunda öğrencilere hediyeler de verildi. - AMASYA