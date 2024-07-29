Amasya'da yolcu otobüsü yayaya böyle çarptı
AMASYA - Amasya'da yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa yolcu otobüsü çarptı. Ağır yaralanan Yadigar Öksüz, hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Ümit Kaya yönetimindeki Mavi Tur firmasına ait 34 CHH 130 plakalı yolcu otobüsü Alparslan Türkeş Caddesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Yadigar Öksüz'e çarptı.
Ağır yaralanan Öksüz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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