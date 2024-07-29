Amasya'da yolcu otobüsü yayaya böyle çarptı - Son Dakika
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Yerel

Amasya'da yolcu otobüsü yayaya böyle çarptı

Amasya'da yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yadigar Öksüz'e, Mavi Tur firmasına ait yolcu otobüsü çarptı. Öksüz ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

29.07.2024 22:47
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Amasya'da yolcu otobüsü yayaya böyle çarptı

AMASYA - Amasya'da yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa yolcu otobüsü çarptı. Ağır yaralanan Yadigar Öksüz, hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ümit Kaya yönetimindeki Mavi Tur firmasına ait 34 CHH 130 plakalı yolcu otobüsü Alparslan Türkeş Caddesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Yadigar Öksüz'e çarptı.

Ağır yaralanan Öksüz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasya'da yolcu otobüsü yayaya böyle çarptı - Son Dakika

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