Amasyalı Kıbrıs gazisi Ali Mülayim son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Düzenlenen cenaze törenine Piyade Albay Cem Karaoğlu, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun , Taşova Belediye Başkan Vekili Erkan Kaplan da katıldı. Kaymakam Gökcecik ve beraberindeki yetkililer gazinin ailesine başsağlığı diledi. - AMASYA

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