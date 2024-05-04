Amasyalı Güreşçiler Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Amasyalı Güreşçiler Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Amasyalı Güreşçiler Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Amasyalı güreşçiler Edirne'de düzenlenen okullar Arası Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda dereceler elde etti. Türkiye şampiyonu olan Kaan Buğra Yüksel, Türkiye üçüncüsü olan Berat Öztürk ve Türkiye beşincisi olan Emirhan Kadir Şehri memleketleri Amasya'nın Taşova ilçesinde kutlama yaptı. Sporculara CHP'li Belediye Başkanı Ömer Özalp tarafından sporculara altın hediye edildi.

04.05.2024 16:41  Güncelleme: 16:49
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Rafet ÖZTÜRK

AMASYA - Amasyalı güreşçiler Edirne'de düzenlenen okullar Arası Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda dereceler elde etti. Türkiye şampiyonu olan Kaan Buğra Yüksel, Türkiye üçüncüsü olan Berat Öztürk ve Türkiye beşincisi olan Emirhan Kadir Şehri memleketleri Amasya'nın Taşova ilçesinde kutlama yaptı. Sporculara CHP'li Belediye Başkanı Ömer Özalp tarafından sporculara altın hediye edildi.

Taşova Belediyesi Spor Kulübü ve Atatürk Ortaokulu güreşçileri Edirne'de düzenlenen şampiyonada dereceler elde etti. Kaan Buğra Yüksel Türkiye şampiyonu, Berat Öztürk Türkiye üçüncüsü ve Emirhan Kadir Şehri Türkiye beşincisi oldu. Amasya'ya dönen güreşçiler belediye başkanının makam aracına binerek konvoyla şehit turu atıp başarılarını kutladı.

Pikapla halkı selamlayarak belediye binasına geçen güreşçilere altın hediye eden CHP'li Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, "Sporcularımızı bu başarılarından dolayı kendileri başta olmak üzere, hocalarımı, ailelerini kutluyorum. Evlatlarımızdan inşallah dünya birinciliği bekliyoruz. Sonuna kadar yanlarında olacağız" dedi.

6.sınıf öğrencisi Türkiye şampiyonu Kaan Buğra Yüksel, "Birinci olmak çok güzel bir duygu. İnşallah daha da çalışıp, daha büyük dereceler yapmayı düşünüyorum" diye konuştu. Berat Öztürk ve Emirhan Kadir Şehri de daha çok çalışacaklarının sözünü verdiler.

Antrenör Abdulkadir Duyum, "Sporcularımın böyle bir başarı elde etmesi bizleri çok mutlu etti. İnşallah daha iyi başarılarla, daha iyi yerlerde bu çocuklarımızı göreceğiz. Bundan sonraki hedefimiz büyük yaş gruplarında sporcularımızı şampiyon olup milli takıma katmak. Sonrasında Avrupa, dünya şampiyonalarına kadar başarı elde etmek ve madalya kazanmak" şeklinde konuştu.

Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Aydın ile Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel ise sporcularıyla gurur duyduklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Amasyalı Güreşçiler Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti - Son Dakika

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