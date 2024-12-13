Amasyaspor, Engelli Taraftarlar İçin Antrenman Maçı Düzenledi - Son Dakika
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Amasyaspor, Engelli Taraftarlar İçin Antrenman Maçı Düzenledi

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Amasyasporlu futbolcular, engelli taraftar Semih Kılıç ve arkadaşlarıyla antrenman maçı yaptı. Semih, gollerini rahmetli annesine adarken, maçta Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi takımı 8-4 galip geldi.

13.12.2024 09:59  Güncelleme: 10:06
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Amasyasporlu futbolcular, maç yaptıkları engelli taraftar Semih ve arkadaşlarını sevindirdi

AMASYA - Amasyasporlu futbolcular, yeşil-beyazlı takıma karşı maç yapmak isteyen engelli taraftar Semih Kılıç ve arkadaşlarıyla antrenman maçında buluştu. Buluşmayı sağlayan Vali Önder Bakan ile Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin de forma giydiği maçta 4 gol atan genç Semih gollerini 3 yıl önce kaybettiği annesi Nuran Kılıç'a hediye etti.

Amasyaspor tesislerindeki maçın hakemliğini Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk yaptı. Renkli anlara sahne olan maçı Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi takımı 8-4 kazandı. Maçın sonunda futbolculara tatlı ikram edildi.

"Gollerimi rahmetli anneme hediye ediyorum"

Maçın yıldızı seçilmesi sonrası Amasyaspor Kulübü Başkanı Seyfettin Öztürk'ün temsili transfer teklifi sunduğu fanatik taraftar, boş mukaveleye imza attı. Hayalindeki takıma karşı mücadele etmenin keyfini yaşayan Semih Kılıç, "Gollerimi rahmetli anneme hediye ediyorum. Ayrıca Amasyaspor'a teşekkür ediyorum" dedi.

Amasya Valisi Önder Bakan, engellilere karşı duyarlılığı ve farkındalığı artırmaya örnek bir spor etkinliği gerçekleştirildiğini söyledi. Amasyaspor Teknik Direktörü Zafer Uysal da, "Sevgili arkadaşlarımızı bir nebze sevindirdiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasyaspor, Engelli Taraftarlar İçin Antrenman Maçı Düzenledi - Son Dakika

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