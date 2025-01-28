Ambulans Doğumu: Kastamonu\'da Hamile Kadın Bebeğini Yolda Doğurdu

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Kastamonu'da hastaneye sevk edilirken doğumu başlayan kadın, bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ikamet eden hamile kadın, sancılarının başlaması sebebiyle Azdavay Devlet Hastanesi Acil Servis Polikliniğine başvurdu. Burada nöbetçi Dr. Recep Koçak ve acil servis personelleri tarafından muayenesinde kadının doğum sancılarının sıklaştığının görüldü. Hamile kadının ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki başlatıldı.

Yola çıkıldığında, ambulansta sancıları şiddetlenen kadın, ambulansta Ebe Rümeysa Ateşoğlu ve Ebe Ayşenur Hanifeoğlu tarafından doğum yaptırıldı. Genel durumları iyi olan anne ve bebeği, sağlıklı bir şekilde Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli sağlandı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok, ekiplere müdahalesi için teşekkür ederek, "Annemize ve bebeğimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu kapsamda Azdavay Devlet Hastanesi Acil Servisinde nöbetçi personellerimiz Dr. Recep Koçak, Ebe Rümeysa Ateşoğlu, Ebe Ayşenur Hanifeoğlu, Hemşire Sevgi Büyükmehmetoğlu ve Ambulans Şoförü Mustafa Şen'e gösterdikleri üstün çaba ve gayretle başarılı bir şekilde normal doğumu gerçekleştirmelerindeki katkıları ve görev hassasiyeti için teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerim" dedi. - KASTAMONU