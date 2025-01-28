Ambulans Doğumu: Kastamonu'da Hamile Kadın Bebeğini Yolda Doğurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ambulans Doğumu: Kastamonu'da Hamile Kadın Bebeğini Yolda Doğurdu

Ambulans Doğumu: Kastamonu\'da Hamile Kadın Bebeğini Yolda Doğurdu

Kastamonu'da hamile bir kadın, ambulanstayken sağlıklı bir şekilde doğum yaptı. Anne ve bebeği iyi.

28.01.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da hastaneye sevk edilirken doğumu başlayan kadın, bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ikamet eden hamile kadın, sancılarının başlaması sebebiyle Azdavay Devlet Hastanesi Acil Servis Polikliniğine başvurdu. Burada nöbetçi Dr. Recep Koçak ve acil servis personelleri tarafından muayenesinde kadının doğum sancılarının sıklaştığının görüldü. Hamile kadının ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki başlatıldı.

Yola çıkıldığında, ambulansta sancıları şiddetlenen kadın, ambulansta Ebe Rümeysa Ateşoğlu ve Ebe Ayşenur Hanifeoğlu tarafından doğum yaptırıldı. Genel durumları iyi olan anne ve bebeği, sağlıklı bir şekilde Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli sağlandı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok, ekiplere müdahalesi için teşekkür ederek, "Annemize ve bebeğimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu kapsamda Azdavay Devlet Hastanesi Acil Servisinde nöbetçi personellerimiz Dr. Recep Koçak, Ebe Rümeysa Ateşoğlu, Ebe Ayşenur Hanifeoğlu, Hemşire Sevgi Büyükmehmetoğlu ve Ambulans Şoförü Mustafa Şen'e gösterdikleri üstün çaba ve gayretle başarılı bir şekilde normal doğumu gerçekleştirmelerindeki katkıları ve görev hassasiyeti için teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerim" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

kastamonu, Azdavay, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ambulans Doğumu: Kastamonu'da Hamile Kadın Bebeğini Yolda Doğurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:32:48. #1.13#
SON DAKİKA: Ambulans Doğumu: Kastamonu'da Hamile Kadın Bebeğini Yolda Doğurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.