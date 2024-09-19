Ambulans Helikopterle Kalp Krizi Tedavisi

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Erzurum'un Tortum ilçesinde kalp krizi geçiren 55 yaşındaki hasta S.A. ambulans helikopter ile Erzurum'a gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Tortum ilçesine bağlı Tortumkale Mahallesi'nde kalp krizi geçiren hasta, ambulans ile ilçe merkezine getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs, Erzurum - Artvin kara yoluna inen ambulans helikopter ile Erzurum'a sevk edildi. Yolda güvenlik tedbiri alan polis, hastanın ambulansa naklinden sonra ulaşımı yeniden trafiğe açtı. - ERZURUM