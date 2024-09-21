Anadolu Kültürü Eren Özdal ile Yaşatılıyor - Son Dakika
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Anadolu Kültürü Eren Özdal ile Yaşatılıyor

Anadolu Kültürü Eren Özdal ile Yaşatılıyor

Eren Özdal'ın köy çekimlerinde Ahmet Özer'in nazik davranışı, Anadolu irfanını gözler önüne serdi.

21.09.2024 11:31
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Fotoğraf sanatçısı Eren Özdal'ın köy çekimleri sırasında fotoğraflamak istediği 80 yaşındaki Ahmet Özer'in elini hanımının omzuna koymak için izin istemesi yaşayan Anadolu irfanını gözler önüne serdi, görüntüyü milyonlarca kişi izledi.

Çektiği Anadolu portreleriyle milyonlarca kişiye ulaşmayı başaran Sivaslı fotoğraf sanatçısı Eren Özdal'ın Sivas'ın Gazi köyünde çektiği video Anadolu'da yaşayan irfan ve edebi gözler önüne serdi. Özdal'ın köyde portre çekimleri yaptığını gören 80 yaşındaki Ahmet Özer, genç fotoğrafçıyı ikramda bulunmak üzere evine davet etti. Özdal bu sırada Özer ve eşine hatıra fotoğrafı çekip hediye etmek istedi. Fotoğrafın çekildiği sırada Özer'in elini hanımı Şahşenem Özer'in omzuna koymak için izin istemesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Özer'in "Hanımımdır elimi omzuna koyabilir miyim" dediği anlar yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenerek beğenildi. Özer çifti, çekilen fotoğraflarını ise evlerinin en güzel köşesine astı.

Elini öptü duasını aldı

İhlas Haber Ajansı ekibiyle birlikte Özer ailesini ziyaret eden Özdal, 80 yaşındaki çiftin ellerini öperek dualarını aldı. Ziyaret sırasında konuşan Ahmet Özer, misafir ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Ben misafir geldiğinde çok memnun oluyorum, başımın üstünde gezdirmeyi, memnun etmeyi düşünüyorum. Aç mı, susuz mu, hali hatırı iyi mi? Onları soruyorum. Eren buraya gelmişti, benden haberi yoktu. 'Gardaş, orada ne duruyorsun? Yukarı gel çay ikram edeyim, yemek yedireyim' dedim. Eren de geldi. Elimizden ne geldiyse soğan ekmek yedik beraber. Videodan sonra çok arayan oldu. Bizim burada haya oluyor, utanıyoruz. Biz böylesi şeylere alışkın değiliz. Ondan dolayı Eren'den müsaade aldım. Utandığımızdan dolayı öyle oldu" ifadelerine yer verdi.

"Anadolu kültürü halen yaşıyor"

Fotoğraf sanatçısı Eren Özdal, yaşayan Anadolu kültürünü fotoğraflayıp aktarmanın gayreti içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Fotoğraf sevgisi bende küçüklükten gelen bir şeydi. Her fotoğrafçının da köylere gidip fotoğraf çekme isteği vardır. Ben de ailemin ve arkadaşlarımın desteği ile birlikte gerçekleştirdim. Aslında bu kadar büyüyeceğini, sevileceğini tahmin etmiyordum. Sonradan milyonlar izlenince bende de bir heyecan oluştu. Köyleri geziyorum, fotoğraf çekiyorum. Rastgele mesela Ahmet amca gibi kişilerin evlerinin önünden geçiyorum. Eve davet ediyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, sohbet, muhabbet ediyoruz. İnsanlar Anadolu'yu, bu görüntüleri özlemişler. Ahmet amca ile denk geldik, videosunu çekip paylaştım. İnsanların da oldukça hoşuna gitti. Şehirde yaşayanlar gerçekten bu anlardan çok etkileniyorlar. Videoları çekip paylaşıyorum, insanlar da izliyor ve beğeniyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ahmet amcanın videosunu 1 günde 5 milyon kişi izledi. 300 bin beğeni sayısını geçti, yorumlara zaten diyecek bir şey yok. Yorumların hepsini tek tek okudum, bir tane kötü yorum yok. Biz Anadolu'yu ne olarak biliyorsak aynı örf, adet, gelenek burada kesinlikle devam ediyor. Televizyon programlarında ve sosyal medyada etkileşim almak için Anadolu'yu kötüleyen insanlar tamamen çıkarları uğruna kötülüyorlar. Burada her şey tamamen doğal, örf, adet, gelenek, edep üzerine kurulu. Burada her şey hala çok güzel" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolu Kültürü Eren Özdal ile Yaşatılıyor - Son Dakika

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