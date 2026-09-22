Anadolu Mektebi, Cengiz Dağcı'yı Eskişehir'de vefatının 15. yılında konserle andı - Son Dakika
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Anadolu Mektebi, Cengiz Dağcı'yı Eskişehir'de vefatının 15. yılında konserle andı

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Anadolu Mektebi, Cengiz Dağcı\'yı Eskişehir\'de vefatının 15. yılında konserle andı
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Anadolu Mektebi, Cengiz Dağcı'yı vefatının 15. yılında Eskişehir'de düzenlediği konserle andı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Salonu'ndaki programda Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu, Dağcı'nın Kırım ve vatan temalarını müzikle yaşattı.

Türk edebiyatının ve Kırım Tatar Türklerinin usta kalemlerinden Cengiz Dağcı, vefatının 15'inci yılında Anadolu Mektebi tarafından Eskişehir'de düzenlenen anlamlı bir konser programıyla anıldı.

Cengiz Dağcı'nın edebi mirasını, Türk dünyasının kültürel zenginliğiyle buluşturan gecede; Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu, seslendirdiği birbirinden seçkin eserlerle izleyicilere duygu ve kültür dolu bir akşam yaşattı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Salonunda gerçekleştirilen program, Cengiz Dağcı'nın hatırasının müzik ve sanatın evrensel diliyle yaşatıldığı anlamlı bir buluşmaya dönüştü. Cengiz Dağcı'nın eserlerinde yaşattığı Kırım, vatan, insan ve hafıza temalarının izinde gerçekleşen program, Türk dünyasının ortak kültürel mirasına duyulan bağlılığın güçlü bir yansıması oldu.

Programa; Merkez Valileri Mevlüt Bilici ve Aydın Nezih Doğan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Anadolu Mektebi öğrenci ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Anadolu Mektebi, Cengiz Dağcı'yı Eskişehir'de vefatının 15. yılında konserle andı - Son Dakika
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