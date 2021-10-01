Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem toplantısı Erzincan'da yapıldı - Son Dakika

Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem toplantısı Erzincan'da yapıldı

ERZİNCAN - Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem toplantısı YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve rektörlerin katılımıyla Erzincan'da yapıldı.

EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem toplantısına daha önceden katılım sağlayacağı belirtilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'daki bir program nedeniyle katılamazken yerine YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan katıldı.

Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem toplantısında konuşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, "Üniversitelerin illerinde ve bölgelerinde daha aktif şekilde ön açacak çalışmalar yapabilmesi ve problemlerin birlikte çözümü konusunda tecrübe paylaşımı içinde hareket etmesi bakımından böyle bir birlik kurmayı uygun gördük. Daha iyi yönetim ve eğitim sistemleri oluşturulması, ortak altyapı kullanımı ve kurulumu, sorunlara ortak çözümler üretmeyi hedeflediğimiz bu Birliğin oluşumuna katılan bütün rektör hocalarımız da bu çalışmaya olumlu baktılar ve destek verdiler" dedi.

Toplantıda daha sonra konuşan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, "YÖK olarak biz zaman zaman üniversitelerimizi belirli misyonlar çerçevesinde projelere dahil ediyoruz. Bu kapsamda yapılan projeler genelde YÖK kararları ve yürütücülüğünde sürdürülüyor. Bunun dışında özellikle Anadolu Üniversiteler Birliği gibi üniversitelerimizin kendi aralarında bölgesel örgütlenmelerle belli amaçlara yönelik faaliyetleri göstermelerini biz aslında çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Üniversitelerimizin farklı alanlarda uzmanlıkları var. Çok zengin kaynakları var. İnsan kaynakları var. Laboratuvarları var, alt yapıları var, araştırma laboratuvarları var ve bunların ortak kullanımı, bu kapsamda öğretim elemanlarının tecrübelerinin paylaşılması bu anlamda gerçekten çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Toplantı katılımcı üniversite rektörlerinin toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.