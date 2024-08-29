Anadolu Üniversitesi 2024 YKS Yerleştirme Sonuçları'nda Zirvede - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi 2024 YKS Yerleştirme Sonuçları'nda Zirvede

Anadolu Üniversitesi, 2024 YKS Yerleştirme Sonuçları'na göre başarı düzeyleri yüksek olan öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversiteler arasında yer aldı. İletişim Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Meslek Yüksekokulları başarılarıyla öne çıktı.

29.08.2024 16:28
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Anadolu Üniversitesi, uzun yıllara dayanan akademik tecrübesi ve kaliteli eğitim anlayışıyla, 2024 yılında da tercih sıralamalarında zirvede yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin öğrencisiyle en mutlu kenti Eskişehir'in en köklü yükseköğretim kurumu olan Anadolu Üniversitesi, başarı düzeyleri yüksek olan öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerin başında gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayınlanarak web sayfasında ilan edilen 2024 YKS Yerleştirme Sonuçları'na göre Anadolu Üniversitesi örgün lisans ve ön lisans programlarının kontenjan doluluk oranları ek yerleştirmelerle birlikte yüzde 102 ile rekor kırarken Açıköğretim Sistemi programları da aynı şekilde yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı. ÖSYM'nin 2024 yılı verilerine göre, Anadolu Üniversitesinin örgün öğretim sisteminde eğitim veren bölümleri ve programları, devlet üniversiteleri arasında taban puanlara göre yapılan sıralamalarda en üst sıralarda yer aldı. İletişim Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) ve Yunus Emre Meslek Yüksekokulu (YEMYO) programları, öğrenciler tarafından en çok tercih edilen devlet üniversiteleri programları arasında yer alarak üniversitenin bu alandaki artan başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Zirvede yer alan bölümler

2024 verilerine göre, İletişim Tasarımı ve Yönetimi ile Dil ve Konuşma Terapisi bölümleri devlet üniversiteleri arasındaki sıralamada 1. sırada yer alma başarısı gösterdi. Sinema ve Televizyon, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri üniversitelerin ilgili bölümleri arasındaki sıralamada 2. sırada yer alırken bu bölümleri 3. sırada yer alan Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça), Almanca Öğretmenliği ve Sosyal Hizmet Bölümleri takip etti.

Meslek Yüksekokulları da başarıyı paylaşıyor

EMYO ve YEMYO da tercih sıralamalarında büyük bir başarıya imza attı ve geçmiş yıllardaki başarılarını arttırarak devam ettirdi. Buna göre EMYO'nun Aşçılık ve Pazarlama programları devlet üniversiteleri arasında birinci sırada yer alırken, Dış Ticaret programı ise üçüncü sırada yer aldı. Yunus Emre Meslek Yüksekokulunun Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programı birinci, Çocuk Gelişimi programı ise dördüncü sırada tercih edilerek başarılarına yenilerini ekledi.

"Hep birlikte, kaliteyi ve başarıyı ön planda tutarak, üniversitemizi daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz"

Elde edilen başarıdan duyduğu mutluluğu dile getiren ve Anadolu Üniversitesi ailesine teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Anadolu Üniversitesi olarak elde ettiğimiz bu büyük başarının arkasında, tüm çalışanlarımızın azim ve özverisi yer alıyor. Kaliteli eğitim anlayışımızı her geçen gün daha ileriye taşıyan, öğrencilerimize en iyi şekilde hizmet veren tüm akademik ve idari kadromuza yürekten teşekkür ediyorum. Yeni gelen öğrencilerimize de hoş geldiniz diyor, eğitim hayatları boyunca başarılarının daim olmasını diliyorum. Hep birlikte, kaliteyi ve başarıyı ön planda tutarak, üniversitemizi daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz."

Kaliteli eğitim, güçlü akademik kadro ve uluslararası vizyon

Anadolu Üniversitesinin bu başarıları, üniversitenin nitelikli akademik kadrosu, kaliteli eğitim anlayışı ve uluslararasılaşma vizyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu geniş imkanlar ve zengin sosyal-kültürel imkanlarla dikkat çekerken Eskişehir'in kalbinde yer alan yemyeşil Yunus Emre Kampüsü ile de öğrencilere huzurlu ve verimli bir öğrenim ortamı sunuyor. Anadolu Üniversitesi, her yıl artan başarı grafiğiyle, Türkiye'nin en köklü ve saygın eğitim kurumlarından biri olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi 2024 YKS Yerleştirme Sonuçları'nda Zirvede - Son Dakika

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