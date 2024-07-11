Anadolu Üniversitesi, Avrupa'nın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Anadolu Üniversitesi, Avrupa'nın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldı

Anadolu Üniversitesi, Avrupa\'nın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldı

Anadolu Üniversitesi, Quacquarelli Symond (QS) tarafından açıklanan Avrupa'nın en iyi 500 üniversitesi arasında 487. sırada yer aldı. Türkiye'den 21 üniversitenin yer aldığı sıralamada Anadolu Üniversitesi, uluslararası başarısını ve prestijini güçlendirdiğini gösterdi. Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversitenin uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmelerde ön sıralarda yer almasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti ve başarılarının bilim, eğitim ve topluma hizmet alanına odaklanan çalışmalarının bir sonucu olduğunu ifade etti.

11.07.2024 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi, Quacquarelli Symond (QS) tarafından açıklanan Avrupa'nın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldı.

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symond (QS), Avrupa'nın en iyi 500 üniversitesini açıkladı. Akademik saygınlık, fakülte başına atıf sayısı, istihdam oranı, öğrenci oranı, uluslararası öğrenci sayısı, uluslararası araştırma ağları ve bunun gibi kriterlere göre belirlenen sıralamada Türkiye'den 21 üniversite ilk 500 üniversite arasına girdi. Anadolu Üniversitesi ise 42 ülkeden binlerce üniversitenin yer aldığı sıralamada 487'nci sırada yer alarak uluslararası başarısını ve prestijini güçlendirdi.

"Anadolu Üniversitesi için büyük bir gurur kaynağı"

Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesinin uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmelerde pek çok konu başlığında ön sıralarda yer alma başarısı göstermeye devam ettiğini belirterek bu istikrarlı yükselişe katkısı olan tüm bilim insanlarına teşekkürlerini sundu. Rektör Erdal, her sene artarak devam eden ulusal ve uluslararası başarılarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirerek bu başarıların Anadolu Üniversitesi'nin tüm bileşenleriyle birlikte bilim, eğitim ve topluma hizmet alanına odaklanarak yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olduğunu ifade etti. Göreve başladıktan sonra üniversitenin eğitim ve araştırma kapasitesi artırması konusuna büyük önem gösterdiklerine dikkat çeken Rektör Erdal, "Kurumumuzdaki araştırma performansının yükseltilmesi için proje süreçlerindeki bürokrasiyi azaltarak teşvik uygulamalarımızı güçlendirdik ve bütçelerimizi uluslararası örneklere göre yeniden düzenledik. Sürdürülebilir bir başarı oluşturmak için kurumsal verilerimizi sağlıklı bir şekilde takip ediyoruz, bu alandaki farkındalığın ve pozitif rekabetin artması için çalışıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Türkiye, Rektör, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi, Avrupa'nın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 18:07:35. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi, Avrupa'nın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement