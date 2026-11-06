Anadolu Üniversitesi, Konya'daki çalıştayda ARİNKOM TTO ile temsil edildi - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi, Konya'daki çalıştayda ARİNKOM TTO ile temsil edildi

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Anadolu Üniversitesi, Konya\'daki çalıştayda ARİNKOM TTO ile temsil edildi
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Anadolu Üniversitesi, Konya'da düzenlenen V. Yükseköğretimde Araştırma Ekosistemi ve Yönetişim Çalıştayı'na katıldı. Üniversiteyi ARİNKOM TTO Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş temsil etti, çalıştayda üniversite-sanayi iş birliği ve araştırma yönetiminde iyi uygulamalar ele alındı.

Anadolu Üniversitesi üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve yükseköğretimde araştırma yönetimine yönelik iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla düzenlenen "V. Yükseköğretimde Araştırma Ekosistemi ve Yönetişim Çalıştayı"na katıldı.

Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirilen çalıştayda Anadolu Üniversitesini ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş temsil etti. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Üniversite-Sanayi İşbirliği Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen çalıştayda, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, araştırma yönetiminde iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve öncelikli sektörlerde yeni iş birliği imkanlarının geliştirilmesi ele alındı.

Araştırma ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesi ele alındı

Üniversite yöneticileri, araştırma yönetimi birimleri, teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar, kamu kurumları ve sanayi temsilcilerini bir araya getiren çalıştayda; kurumsal yönetişim modelleri, bölgesel kalkınma, veri temelli performans izleme, araştırma altyapılarının ortak kullanımı, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi konuları değerlendirildi.

İki gün süren programda ayrıca savunma sanayisi, sağlık ve tarımda dijital dönüşüm alanlarındaki iş birliği fırsatları, uluslararası araştırma ve yenilik ekosistemleri ile sanayi odaklı lisansüstü eğitim başlıkları ele alındı. Teknoloji transfer ofisleri ve teknoparkların üniversite-sanayi iş birliğindeki rolleri, ulusal ve uluslararası finansman mekanizmaları ve araştırma sonuçlarının ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesine yönelik yaklaşımlar da katılımcılarla paylaşıldı.

Kaynak: İHA
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