Anadolu Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Seçil Bıkmaz'a Taziye Mesajı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Seçil Bıkmaz'a Taziye Mesajı

Anadolu Üniversitesi\'nden Öğr. Gör. Seçil Bıkmaz\'a Taziye Mesajı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, Yabancı Diller Yüksekokulu akademisyeni Öğr. Gör. Seçil Bıkmaz'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Şenocak, Bıkmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, merhume hocaya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm üniversite mensuplarına baş sağlığı diledi.

02.09.2024 14:37
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Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, akademisyen Öğr. Gör. Seçil Bıkmaz'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Gör. Seçil Bıkmaz hayatını kaybetti. Bıkmaz'ın vefatını yayımladığı taziye mesajıyla Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak duyurdu. Şenocak, paylaşmış olduğu taziye mesajında, "Yabancı Diller Yüksekokulu'muz akademisyenlerinden Öğr. Gör. Seçil Bıkmaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhume hocamıa Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm Anadolu Üniversitesi mensuplarına baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Seçil Bıkmaz'a Taziye Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Seçil Bıkmaz'a Taziye Mesajı - Son Dakika
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