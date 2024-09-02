Anadolu Üniversitesi\'nden Öğr. Gör. Seçil Bıkmaz\'a Taziye Mesajı

Yerel

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, akademisyen Öğr. Gör. Seçil Bıkmaz'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Gör. Seçil Bıkmaz hayatını kaybetti. Bıkmaz'ın vefatını yayımladığı taziye mesajıyla Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak duyurdu. Şenocak, paylaşmış olduğu taziye mesajında, "Yabancı Diller Yüksekokulu'muz akademisyenlerinden Öğr. Gör. Seçil Bıkmaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhume hocamıa Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm Anadolu Üniversitesi mensuplarına baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR