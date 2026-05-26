Anadolu\'ya Düzce\'de 485 bin araç geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, polis kontrol noktasında önce polislerin ardından durdurulan araçlarda ki vatandaşların Kurban Bayramını kutladı. Cinbir, Ankara istikametine 485 bin aracın geçtiğini söyledi.

Düzce Vali Vekili Vali Yardımcısı Şevket Cinbir Kaynaşlı Polis Kontrol noktasında ilk olarak polislerin ardından trafik kontrolü sırasında durdurulan vatandaşların bayramını kutladı, çocukları sevindirdi.

Cinbir burada yaptığı açıklamada "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının geliştiği, insanlar arasındaki kırgınlık ve dargınlıkların yerini barış ve hoşgörüye bıraktığı, birlik ve beraberliğimizin devamı için önemi büyük olan bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut veren, birlik ve beraberliği sağlayan özel günlerdir. Dini, inancı, etnik kökeni ne olursa olsun insanları birliğe çağıran, insan sevgisi ve barışı vurgulayan değerli düşünürleri çıkarmış uygarlıklar beşiği Anadolu'da yaşayan bizler; Bayramların anlam ve önemini bir kez daha hatırlattığı, barış, kardeşlik, sevgi, yardımlaşma ve dayanışma, paylaşma gibi değerleri yaşam biçimi olarak benimseyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu yıl, Milli Aile Haftası'na denk gelen Kurban Bayramında yapılan ziyaretlerimizin aile bağlarını kuvvetlendirerek köklü değerlerimizi gelecek nesillere taşımaya vesile olmasını diliyoruz. Aziz Türk Milleti; onurlu ve şanlı geçmişinin derinliklerinden getirdiği sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örnekleriyle toplumsal hayatımızı zenginleştirmekte, mazlumun ve mağdurun yanında olma düşünce ve anlayışını sürdürmektedir. Düzce'de de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan yardım ve desteklerin yanı sıra, yerel yönetimler, muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, vakıf ve dernekler, hayırsever vatandaşlar tarafından sağlanan imkanlarla dezavantajlı vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sıkıntıları giderilmeye çalışılmakta, toplumumuzda güzel bir paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma örneği sergilenmektedir. Bu çalışmalarda bulunan ve katkı sunan her kurum, kuruluş ve kişiye gösterdikleri sosyal sorumluluk anlayışından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Ankara yönüne 485 bin araç geçti

Bayram boyunca halkın güvenliği tüm tedbirlerin alındığını belirterek Şevket Cinbir "Bayramın bayram tadında geçmesi, bayram sevincimize gölge düşmemesi, yüreklerin yanmaması için; trafik ve sağlık kurallarına uyalım. Bunun hem kendimize ve sevdiklerimize hem de başkalarına karşı sorumluluğumuzun gereği olduğunu unutmayalım. İlimizdeki Anadolu otoyolu ve diğer devlet yollarından Ankara istikametine 485 bin, İstanbul istikametine 159 bin araç geçişi olmuştur. Bu süreçte çok şükür önemli bir kaza ve olay yaşanmadı. Jandarma ve emniyetimiz toplam 496 trafik ekibi ve 774 asayiş ekibi ile sahadadır. Düzce'de başta emniyet, jandarma, AFAD, sağlık, itfaiye teşkilatlarımız ile belediyelerimiz olmak üzere bütün kurumlarımız Kurban Bayramının huzur ve güven içinde geçirilmesi için görev başındadır. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olması temennisiyle; başta Aziz Şehitlerimizin bizlere emaneti olan Şehit Aileleri ve Kahraman Gazilerimiz olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyor, daha çok güzelliklerin paylaşıldığı, gözyaşı ve açlığın olmadığı, dostluk ve sevginin hakim olduğu bir dünyada sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum"

Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve protokol üyeleri daha sonra şehit aileleri, sevgi evlerinde kalan çocuklar ve görevi başında bulunan personelleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. - DÜZCE