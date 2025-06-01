Anadolu Yıldızı-2025 Tatbikatı Başlıyor

(İZMİR) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) öncülüğünde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve Menemen Dumanlı Dağı bölgesinde, deniz ve kara senaryoları gerçekleştirilecek.

TSK koordinesinde düzenlenen Anadolu Yıldızı-2025 Arama Kurtarma Tatbikatı, 1-5 Haziran 2025 tarihleri arasında Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahası ile İzmir'in Menemen ilçesinin Dumanlı Dağı bölgesinde icra edilecek.

Konak Orduevi'ndeki toplantıda Ege Ordusu Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Tankçı Albay Özgür Umut Şenduran, tatbikata ilişkin bilgi verdi. Tatbikatın ilk senaryosu, Ege Denizi'nin uluslararası sularında yarın icra edilecek. Senaryoya göre, batmakta olan bir gemideki kazazedelere, TSK ve bağlı arama kurtarma birimleri müşterek bir operasyonla müdahale edecek. Kazazedeler kurtarılarak uygun bir sağlık tesine tahliye edilecek.

Tatbikatın ikinci senaryosu ise 3 Haziran'da Menemen Dumanlı Dağı bölgesinde gerçekleştirilecek. Senaryoya göre, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı'na ulaşan bilgiyle birlikte, bölgede tırmanış yapan bir dağcı grubunun kaybolduğu ihbarı alınacak. Arama kurtarma birimlerinin müşterek harekatı ile kurtarılan dağcılar, sağlık tesisine götürülecek.

Tatbikatta, 11 ülkeden 11 gözlemci katılacak.