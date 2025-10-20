Anadoludakiler Belgeseli'nde Serhat'ın bereketi ve emeği ekranlara taşındı - Son Dakika
Anadoludakiler Belgeseli'nde Serhat'ın bereketi ve emeği ekranlara taşındı

20.10.2025 13:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları eliyle hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesinin 20.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları eliyle hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesinin 20. bölümü, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) koordinasyonunda Kars ve Ardahan'ın eşsiz kültürel ve gastronomik değerlerini ekranlara taşıdı.

Toprağında bereketin, mutfağında birikimin, usta ellerdeki becerinin harmanlandığı Serhat Bölgesi, bu bölümde Anadolu'nun kadim mirasını geleceğe taşıyan üretken ve çalışkan insanlarıyla öne çıktı.

Bölümde; çiçeklerin en özel nektarlarından süzülerek damakta iz bırakan Ardahan Çiçek Balı, serin dağ rüzgarlarıyla lezzet kazanan Kars Kaşarı ve kadın emeğiyle şekillenen Damal Bebeği, bölgenin üretim gücünü ve kültürel zenginliğini yansıtan semboller olarak yer aldı.

"İhtiyacımız olan her şey Anadolu'da" anlayışıyla hazırlanan bu özel yapım, Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Kars ve Ardahan'ın doğasını, üretim kültürünü ve insan hikayelerini ulusal ekranlara taşıdı. - KARS

Kaynak: İHA

