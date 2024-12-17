Anahtar Parti Aksaray'da Heyecanla Büyüyor - Son Dakika
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Anahtar Parti Aksaray'da Heyecanla Büyüyor

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Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, partinin hızlı büyüyeceğini ve kongreleri yapacağını belirtti.

17.12.2024 15:55
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Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Anahtar PartiAksaray İl Başkanı Ali Karakuş, "Şu anda teşkilatlarımızın tamamı olmamasına rağmen anketlerde önce 2, sonra da 3,4'ü gördük" dedi.

Anahtar Parti Aksaray İl Başkanlığı geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun da katılımıyla açıldı. Açılışı ve partilerinde yaşanan süreci değerlendiren Anahtar PartiAksaray İl Başkanı Ali Karakuş, şunları söyledi:

"Açılışta gördüğüm şey kalabalıktan ziyade insanlardaki heyecandı. İnanın ben çok uzun süredir siyaset yapıyorum, birçok topluluğa hitap ettim ama dünkü kadar heyecanlı, neşeli, istekli bir toplum hiç görmemiştim. Bundan dolayı çok mutluyuz.

"Yaklaşık 4 ay sonra kongremizi yaparız diye düşünüyorum"

İl teşkilatını tamamladık, onayını da aldık, YSK'ye bildirdik. İl teşkilatımız resmi olarak da kuruldu. İlçelere gelince merkez ilçe başkanımız atandı o da yönetimini oluşturuyor. Bir haftaya kalmaz onun yönetimi de inşallah onaylanıp içeriye verilir. En büyük ilçemiz Ortaköy'de Mehmet Akbaba isminde bütün Ortaköylülerin sevdiği bizim de çok beğenip takdir ettiğimiz bir abimizi atadık. Sultanhanı'nda tabiri caizse cevher diye değerlendireceğimiz Mahmut Sarı başkanımızı atamıştık, parti ilçe binasını bile kurdu sağ olsun. Sarıyahşi ilçemizde Ünver Öcal başkanımız atandı. Ünver Başkan en az benim kadar heyecanlı, çok güzel işler yapıyor. 20 kişilik yönetim oluşturulmuş, bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. Güzelyurt'ta Ramazan Pala arkadaşımız ilçe başkanı olarak atandı. Ağaçören, Gülağaç ve Eskil ilçelerinde de birkaç tane başkan adayları var. Onlar arasında değerlendirme yapıyoruz, inşallah bir 10- 15 güne kadar bütün ilçelerimiz atanmış olur ve bir aya kalmaz da yönetimini tamamlamış olurlar. Çünkü malumunuz atamayla gelen yetkilendirme altı ay içerisinde kongreye gitmek zorunda, 6 ay içerisinde genel merkezimiz büyük kongreye gideceğini varsayarsak bizim ilimizin dört ay içinde kongresini tamamlamış olmamız lazım. Bu da demek oluyor ki ilçelere bir an önce başlanacak, yani tahminimce bu sadece benim tahminim iki ay sonra biz ilçelerimiz kongrelerine başlayacağız. Yaklaşık dört ay sonra da il kongremizi yaparız diye düşünüyorum."

"Çok hızlı büyüyeceğimizi düşünüyorum"

Türkiye'de kurulan 161. parti olduklarını belirten Karakuş, şöyle konuştu:

"Şu anda teşkilatlarımızın tamamı olmamasına rağmen anketlerde önce 2, sonra da 3,4'ü gördük. Bu çok iyi, olumlu bir şey. Bunun böyle olması normal. Niye? Zaten partinin kuruluş almacı da bu. Genel Başkanımızın açılış konuşmasında birçoğu dinlemiştir, 'Keşke mevcut iktidar yapabilse de biz de parti kurmak zorunda kalmasak' diyordu. Herkes şöyle bir düşünsün son 1- 2 yıldır iktidara oy veren seçmen de mutlu değildi, muhalefete oy veren seçmen de mutlu değildi. İnsanların ümidi kalmamıştı, siyasetten morali bozulmuştu ve bir çıkar yolu yoktu. Anahtar Parti'nin kurulmasıyla Yavuz Başkanın da söylemlerinin insanların aklına yatmasıyla, gönlünü okşamasıyla beraber insanlar umut doldu. Bizim çok hızlı büyüyeceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Anahtar Parti Aksaray'da Heyecanla Büyüyor - Son Dakika

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