Anamur\'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve hatim programı

Mersin'in Anamur ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit programı düzenlenirken, hafızlık eğitimi alan 40 çocuk da Kur'an-ı Kerim hatmi okuyarak şehitler ve gaziler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Anamur Merkez Camiinde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Kur'an kurslarında öğrenciler ve vatandaşlar tarafından okunan hatimlerin duasını Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan yaptı. Programın ardından Musab Bin Umeyr Kur'an Kursu öğrencileri tarafından cemaate aşure ikram edildi.

Musab Bin Umeyr Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan 40 çocuk da 'Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz' programı kapsamında bir araya gelerek 15 Temmuz şehitleri ile gaziler için Kur'an-ı Kerim hatmi okuyup dua etti.

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Anamur Kaymakamlığı koordinasyonunda gün boyu çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Program kapsamında şehit kabirleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okunacak, şehit aileleri ziyaret edilecek. Akşam ise Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, sinevizyon gösterileri, ilahi dinletileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının canlı yayını gerçekleştirilecek. Etkinlikler salaların okunması ve şehitler için yapılacak dua ile sona erecek. - MERSİN