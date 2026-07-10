Anamur'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve hatim programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anamur'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve hatim programı

Anamur\'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve hatim programı
10.07.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu, hafızlık eğitimi alan 40 çocuk Kur'an-ı Kerim hatmi okuyarak dua etti. Gün boyu anma etkinlikleri kapsamında şehit kabirleri ziyaret edilecek, akşam Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlenecek.

Mersin'in Anamur ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit programı düzenlenirken, hafızlık eğitimi alan 40 çocuk da Kur'an-ı Kerim hatmi okuyarak şehitler ve gaziler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Anamur Merkez Camiinde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Kur'an kurslarında öğrenciler ve vatandaşlar tarafından okunan hatimlerin duasını Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan yaptı. Programın ardından Musab Bin Umeyr Kur'an Kursu öğrencileri tarafından cemaate aşure ikram edildi.

Musab Bin Umeyr Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan 40 çocuk da 'Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz' programı kapsamında bir araya gelerek 15 Temmuz şehitleri ile gaziler için Kur'an-ı Kerim hatmi okuyup dua etti.

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Anamur Kaymakamlığı koordinasyonunda gün boyu çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Program kapsamında şehit kabirleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okunacak, şehit aileleri ziyaret edilecek. Akşam ise Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, sinevizyon gösterileri, ilahi dinletileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının canlı yayını gerçekleştirilecek. Etkinlikler salaların okunması ve şehitler için yapılacak dua ile sona erecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Mersin, Anamur, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anamur'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve hatim programı - Son Dakika

İsrail basını: Türkiye’nin İsrail’e tehdit oluşturması için F-35’lere ihtiyacı yok İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok
İspanyollar duyurdu: Mourinho’dan Arda’ya dev güzellik İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik
AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
Beşiktaş’tan gönderilen Jota Silva’nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı

15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 16:23:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Anamur'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve hatim programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.