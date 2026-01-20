Anamur'da muhtarlardan kırsal mahalle kararına tepki - Son Dakika
20.01.2026 22:08  Güncelleme: 22:18
Mersin'in Anamur ilçesinde bazı kırsal mahallelerin merkez mahalle statüsüne alınmasına muhtarlar itirazda bulundu. Alınan kararın tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar üzerinde olumsuz etkileri olacağı belirtildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde bazı mahallelerin kırsal mahalle statüsünden çıkarılarak merkez mahalle statüsüne alınmasına yönelik karara muhtarlar tepki gösterdi. Anamur Belediye Meclisi'nin 16 Ocak Cuma günü olağanüstü oturumunda aldığı kararın ardından belediye binası önünde toplanan muhtarlar basın açıklaması yaptı.

Anamur Muhtarlar Derneği ile Türkiye Muhtarlar Federasyonu Anamur Temsilciliği adına yapılan ortak açıklamada, Sarıağaç, Ormancık, Ovabaşı, Bozdoğan, Çeltikçi, Köprübaşı, Kaşdişlen, Malaklar, Gercebahşiş, Karalarbahşiş, Güneybahşiş, Alataş, Kalınören, Güleç, Kızılaliler, Karadere, Emirşah, Uçarı, Demirören, Çamlıpınaralanı ve Akine mahallelerinin kırsal mahalle statüsünden çıkarılmasına ilişkin kararın Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildiği hatırlatıldı.

Muhtarlar, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar açısından söz konusu kararın büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu belirterek, kırsal kimliğiyle bilinen Anamur'da bu mahallelerin statüsünün değiştirilmesinin günlük yaşamı ve üretimi doğrudan olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Anamur Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarı tarafından yapılan açıklamada, Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesine dikkat çekilerek nüfus yapısı, tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olması ve arazilerin büyük bölümünün tarım, orman ve mera alanlarından oluşmasının kırsal mahalle kriterleri arasında yer aldığı, bu kriterlerden yalnızca birinin dahi kırsal mahalle sayılması için yeterli olduğu vurgulandı. Buna rağmen söz konusu kriterlerin göz ardı edildiği savunuldu.

Statü değişikliğiyle birlikte emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, su ve atık su bedelleri gibi birçok kalemin merkez mahalle tarifesine tabi olacağına dikkat çekilen açıklamada, bunun dar gelirli üreticiler üzerinde ciddi bir mali yük oluşturacağı ifade edildi. Yeterli hizmet sunulmadan yalnızca vergi yükü getirilmesinin adil olmadığı kaydedildi.

Kararın bir diğer önemli sonucunun ise ORKÖY desteklerinden yararlanılamayacak olması olduğuna işaret edilerek odun temini, traktör, motorlu testere, koruyucu ekipmanlar ile arı, inek, koyun ve keçi gibi hibeli desteklerin sona ereceği belirtildi.

Muhtarlar, alınan kararın Anamur'un bel kemiği olan muz ve çilek başta olmak üzere tüm tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini dile getirerek, artan vergi yükleri ve azalan desteklerin üreticiyi üretimden kopma noktasına getireceğini ifade etti.

Açıklamanın sonunda söz konusu mahallelerin fiilen ve hukuken kırsal mahalle özelliği taşıdığı vurgulanarak, 37 kırsal mahallenin statüsünün korunması talep edildi.

Açıklamaya AK Parti Anamur İlçe Başkanı Burak Bulut, MHP Anamur İlçe Başkanı Avukat Mehmet Yayla, Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, çok sayıda mahalle muhtarı ve vatandaş katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

