Anaokul öğrencilerine kırtasiye yardımı dağıtıldı - Son Dakika
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Anaokul öğrencilerine kırtasiye yardımı dağıtıldı

14.10.2022 10:51
Anaokul öğrencilerine kırtasiye yardımı dağıtıldı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Kayseri Ticaret Odasının katkılarıyla Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Ulupınar ve Kapuzbaşı Mahallelerinde yer alan anaokullara ücretsiz kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Kayseri Ticaret Odasının katkılarıyla Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Ulupınar ve Kapuzbaşı Mahallelerinde yer alan anaokullara ücretsiz kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Etkinlikte 30 adet okul çantası, defterler ve boyama kalemleri gibi okul araç ve gereçleri minik ellerle buluşturuldu. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Bu ve benzeri projelerle; başta ülkemiz olmak üzere korunan alanlarımızı gelecek kuşaklara aktaracak olan minik öğrencilerimize ve ailelerine bir nebze de olsa ekonomik katkı sağlanması amaçlanmaktadır" denildi.

Yapılan duyarlı davranışa Hassas Alanları Koruma Daire Başkanı Mehmet Özdemir, Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, okul öğretmenleri ve veliler katılarak sevince ortak oldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anaokul öğrencilerine kırtasiye yardımı dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anaokul öğrencilerine kırtasiye yardımı dağıtıldı - Son Dakika
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