Anaokulu öğrencilerinden anlamlı sergi

Osmaneli Anaokulu öğrencileri, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen 'Çanakkale Zaferi Sergisinde' el emeği eserlerini sergileyerek tarihimizin kahramanlık destanını bir kez daha yaşattı.

Etkinliğe Osmaneli İlçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve şube müdürleri katıldı. Yetkililer, çocukların duyarlılığı ve emeğine övgüde bulunarak, bu anlamlı çalışmayı takdir etti.

Sergi, 'İstiklalden İstikbale Çanakkale' temasıyla gerçekleştirilirken, öğrencilerin milli ve manevi değerlere olan bağlılıklarını pekiştirmek amacı taşıyor. Bu yıl 4. kez düzenlenen etkinlik, Osmaneli Anaokulu Müdürü Süheyla Gül Korkut ve öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan sergi ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Miniklerin ellerinde şekillenen eserler, Çanakkale ruhunun yeni nesillerde canlı tutulmasına katkıda bulundu ve sergi, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü oluşturmayı başardı. - BİLECİK