ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Girişimcilik Günleri\'nde Liselilere Tavsiyelerde Bulundu

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Girişimcilik Günleri'nde liselilere hitap eden ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "Sağlıklı ve başarılı bir gelecek için önce çok çalışıp üreteceksin, sonra düzenli spor yapıp, sağlıklı beslenip uzun yaşayacaksın" dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin 22'ncisini düzenlediği Girişimcilik Günleri bünyesinde iki günde 3 okulda liseli öğrencilerle bir araya gelen Ali Bıdı, gençlerde girişimcilik bilincinin artırılmasını sağlama ve gençleri inovatif girişimcilikle tanıştırmayı hedeflediklerini söyledi. Geçmişte yaşadığı sıkıntıları anlatırken zaman zaman duygulanan Ali Bıdı, dünyaya fakir ve bilgisiz gelinebileceğini ancak dünyayı fakir ve bilgisiz terk etmenin suçunu kendimizde aramamız gerektiğini hatırlattı.

Gençlere tavsiyeler

Gülşen Mehmet Fetmi Diktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Ömer Dikmen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilere hitap eden Ali Bıdı, "Gençler, başarı para ile satın alınamaz. Başarıyı elde etmenin 3 yolu vardır. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Başkaları yatarken siz ayakta olacaksınız. Başkaları otururken, siz öğreneceksiniz. Başkalarının yapamadıklarını yapacaksınız. Sağlıklı ve başarılı bir gelecek için önce çok çalışıp üreteceksin, sonra düzenli spor yapıp, sağlıklı beslenip uzun yaşayacaksın" dedi.

Söyleşilerin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Ali Bıdı, sporcu kimliğinin yaşamına değer kattığını ve hedefinin de 120 yaşına kadar yaşamak olduğunu sözlerine ekledi. - ANTALYA