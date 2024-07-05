Anız Yakımı Sonucu 16 Mahalle Elektriksiz Kaldı - Son Dakika
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Yerel

Anız Yakımı Sonucu 16 Mahalle Elektriksiz Kaldı

Anız Yakımı Sonucu 16 Mahalle Elektriksiz Kaldı

Dicle Elektrik tarafından elektrik dağıtım hizmeti verilen Şanlıurfa'nın Suruç ve Harran ilçelerinde gerçekleşen anız yakımı sonucunda dağıtım hatları zarar gördü. Bu durum sonucunda toplamda 16 mahalle elektriksiz kaldı. Dicle Elektrik ekipleri, hatları onararak bu mahallelere yeniden enerji verdi. Anız yakımı sebebiyle 2 bin 370 abone elektriksiz kaldı ve Dicle Elektrik suç duyurusunda bulundu.

05.07.2024 10:35
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Dicle Elektrik tarafından elektrik dağıtım hizmeti verilen illerde anız yakımının önü alınamıyor. Şanlıurfa'da gerçekleşen anız yakımı sonucunda dağıtım hattı zarar görünce Suruç ilçesinde 11, Harran ilçesinde ise 5 mahalle olmak üzere toplam 16 mahalle elektriksiz kaldı. Dicle Elektrik ekipleri, çalışma ile hatları onararak bu mahallelere yeniden enerji verdi.

Yasaklar, ceza, sivil toplum örgütleri ve ilgili kurumların çağrıları Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesinde bulunan illerde yaşanan anız yakımını durdurmaya yetmiyor. Bu kez Şanlıurfa'nın Suruç ve Harran ilçelerinde gerçekleştirilen anız yakımı sebebiyle tarlalardan elektrik dağıtım hatları zarar gördü. Yangının etkisi ile dağıtım hatlarında yer yer kopmalar da yaşanınca iki ilçede 16 mahalle elektriksiz kaldı.

Anız yüzünden 2 bin 370 abone elektriksiz kaldı

Alınan bilgilere göre, ilk ürün hububat hasadının ardından ikinci ürün ekmeye hazırlanan birçok çiftçi, yapılan tüm uyarılara rağmen tarlalarında kalan anızı yakmaya devam ediyor. Enerji nakil hatlarının yanında doğal yaşamı da olumsuz etkileyerek, hava kirliliğine neden olan anız yakımı yüzünden Suruç ilçesinde tarlalardan geçen dağıtım hattı, yükselen alevlerin etkisi ile zarar gördü. Bu sebeple ilçeye bağlı Ürkütlü, Çağla, Köseveli, Aşma, Körkuyu, Üçtepe, Gümüştepe, Yeşilce, Akmağara, Aylan, 75. Yıl mahallelerindeki yaklaşık 2 bin abone enerjisiz kaldı. Harran ilçesindeki anız yakımında ise dağıtım hattının zarar görmesi sonucu Meydankapı, Gürgelen, Küçük Düzlük, Kuruyer, Toytepe Mahallerindeki 370 abone elektriksiz kaldı.

Suç duyurusunda bulunuldu

Dicle Elektrik ekipleri, Suruç ve Harran'da anız yakımından dolayı zarar gören hatları yenilemek için hemen harekete geçti. Yoğun bir çalışma sonucu olabilecek en kısa sürede dağıtım hatları onarıldı ve 15 mahalleye yeniden elektrik enerjisi verildi. Dağıtım şirketi, hatlarda hasara neden olarak abonelerinin elektriksiz kalmasına neden olan anız yakımlarının sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için savcılıklara suç duyurusunda bulundu.

Akçakale'de 20 mahalle elektriksiz kalmıştı

Kısa süre önce de Akçakale ilçesinde yaşanan anız yakımı sonucunda da Dicle Elektrik'e ait dağıtım hattı zarar görmüş ve 20 mahalle gerekli onarım yapılana kadar elektriksiz kalmıştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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