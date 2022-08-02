Yurttaşlar Yaz Aylarında Başkenti, Abb'nin Kent Gezileriyle Keşfediyor - Son Dakika
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Yurttaşlar Yaz Aylarında Başkenti, Abb'nin Kent Gezileriyle Keşfediyor

02.08.2022 18:38
Yurttaşlar Yaz Aylarında Başkenti, Abb'nin Kent Gezileriyle Keşfediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çevre ilçelere düzenlediği ücretsiz kent gezilerine yaz aylarında da devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çevre ilçelere düzenlediği ücretsiz kent gezilerine yaz aylarında da devam ediyor.

ABB, çevre ilçelere düzenlediği kent gezileriyle yurttaşlara Ankara'yı tanıtıyor. Gezilerle yerel ekonominin canlanmasına katkı sağlamayı da amaçlayan ABB, bireysel ve grup olarak gezilere katılmak isteyenler için Başkent 153 üzerinden başvuru almayı sürdürüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin kaynaşma fırsatı bulduğu turistik geziler kapsamında yöresel pazarları ziyaret eden yurttaşlar, tahsis edilen otobüslerle tarihi ve kültürel alanlar ile mesire yerlerini geziyor. Başkentin ilçelerine düzenlenen sefer sayısı, 2019 yılından itibaren bugüne kadar bin 312'ye ulaşırken, kent gezilerine katılanların sayısı da 52 bin 480 kişi oldu.

Yaz aylarında devam eden geziler sayesinde Ankara'yı yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirten yurttaşlar, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Sevgi Deveci: Uzun yıllardır Ankara'da yaşıyorum. Kent gezileri düzenlendiğini duymuştum ama ilk kez katılma fırsatım oldu. Nallıhan ilçesine geldik. Burayı hiç görmemiştim, çok hoşuma gitti.

Memed Orakcı: Bu pandemi insanları çok yordu. İnsanlar 2,5 yıldır gerçekten çok bunalmıştı. Evlerinden dışarıya çıkamadılar. Böyle bir ücretsiz etkinliğin düzenlenmesi çok iyi oldu. Herkes bir nefes aldı. Nallıhan'ı bu kadar detaylı gezmemiştim. Başkanımıza böyle bir organizasyon düzenlediği için çok teşekkür ederiz.

Nevriye Kahya: Kent gezilerine ilk kez katılıyorum. Daha önce arkadaşlarından çok memnun kaldıklarını duymuştum. Güzel bir hizmet.

İlyas Soyalp: Çok güzel bir program. Güzel bir şekilde ağırlanıyoruz. Çok hoşuma gitti.

Ramise Aşık: Ülkemiz her yeriyle çok güzel. Büyükşehir Belediyesi bize böyle bir imkan tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Ankara'da olup da bu tür gezilere katılmak bizim için çok iyi.

Gülcan Özden: Geziye ilk defa katılıyorum. Çok mutlu oldum. Malum hayat şartları her zaman çıkıp gezemiyoruz. Bize böyle bir imkan sağladığı için Mansur Başkana çok teşekkür ederiz.

Pınar Aydınlı: Nallıhan'ı görme fırsatımız oldu. Ankaralıyız ama bir türlü gelememiştik. Nallıhan'ın meşhur iğne oyalarını merak ediyorum. Onlardan hem kullanmak için hem de arkadaşlarıma hediye etmek için mutlaka birer tane alacağım."

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Vatandaşlar yaz aylarında da Başkenti ABB'nin kent gezileriyle keşfediyor Vatandaşlar yaz aylarında da Başkenti ABB'nin kent gezileriyle keşfediyor Bala'da Ankara Büyükşehir'in yaz şenliklerine yoğun ilgi Bala'da Ankara Büyükşehir'in yaz şenliklerine yoğun ilgi
Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yurttaşlar Yaz Aylarında Başkenti, Abb'nin Kent Gezileriyle Keşfediyor - Son Dakika

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