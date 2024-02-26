Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuklar İçin Oyuncak Kütüphanesi Kurdu

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Oyuncak Kütüphanesi Derneği ile beraber Başkentli çocuklar için Oyuncak Kütüphanesi kurdu. Proje kapsamında oyuncağa erişimi olmayan çocuklar, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Ahmetler, Mamak, Sincan, Batıpark ve Altındağ Çocuk Kulübü'nde kurulan kütüphanelere giderek istedikleri oyuncakları belirlenen süre kapsamında evlerine götürebilecek.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Oyuncak Kütüphanesi Derneği ile birlikte "çocuk dostu" bir uygulamaya imza attı. ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Oyuncak Kütüphanesi Derneği, oyuncağa erişimi olmayan çocuklar için Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 farklı lokasyonda oyuncak kütüphanesi açtı.

ÇOCUKLAR, ATÖLYE ÇALIŞMALARINA DA KATILABİLİYOR

Oyuncak Kütüphanesi projesi kapsamında vatandaşların bağış yaptığı oyuncaklar kullanılabilirliğine göre ayrılıyor. Dezenfektan işlemleri yapıldıktan sonra 5 farklı merkeze gönderiliyor. Ekonomik imkansızlıklar nedeniyle istediği oyuncaklara ulaşamayan çocuklar, merkezlerdeki üyelik işlemleri tamamladıktan sonra seçtikleri oyuncağı eve götürüp oynayabiliyor, belirlenen süre sonrası kütüphaneye getirip teslim ederek, yeni bir oyuncağı alabiliyor. Ahmetler, Mamak, Sincan, Batıpark ve Altındağ Çocuk Kulübü'nde açılan Oyuncak Kütüphanesi'nden yararlanan çocuklar haftanın belirli günlerinde düzenlenen atölye çalışmalarına da katılıyor.

Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Nagehan Turpçu oyuncak kütüphanesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

"HAFTADA 250-300 ÇOCUK MERKEZLERDEN HİZMET ALIYOR"

"Bugün Sincan Oyuncak Kütüphanesi'ndeyiz. Oyuncak Kütüphanelerimiz, Oyuncak Kütüphanesi Derneği iş birliği ile beş farklı merkezde açıldı. Ahmetler, Sincan, Altındağ, Batıpark gibi farklı merkezlerde hizmet veriyoruz. Hafta sonları ve bazen hafta içleri atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız buraya gelerek oyuncaklarla oyun oynayabiliyorlar eğer isterlerse ödünç alıp götürebiliyorlar ve istedikleri zaman atölye çalışmalarına katılabiliyorlar. Haftada yaklaşık 250-300 çocuğumuz 5 farklı merkezimizden hizmet alıyor. Aynı zamanda oyuncak kütüphanelerimize oyuncak bağışı kabul ediyoruz. Oyuncaklarımızın sıfır olmasına gerek yok ikinci el de kabul ediyoruz ancak oynanabilir şekilde olmasına özen gösteriyoruz."