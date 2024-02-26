Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuklar İçin Oyuncak Kütüphanesi Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuklar İçin Oyuncak Kütüphanesi Kurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Oyuncak Kütüphanesi Derneği ile iş birliği yaparak çocuklar için oyuncak kütüphanesi açtı. Oyuncaklara erişimi olmayan çocuklar, belirlenen süre kapsamında istedikleri oyuncakları evlerine götürebilecek ve atölye çalışmalarına katılabilecek.

26.02.2024 12:05  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Oyuncak Kütüphanesi Derneği ile beraber Başkentli çocuklar için Oyuncak Kütüphanesi kurdu. Proje kapsamında oyuncağa erişimi olmayan çocuklar, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Ahmetler, Mamak, Sincan, Batıpark ve Altındağ Çocuk Kulübü'nde kurulan kütüphanelere giderek istedikleri oyuncakları belirlenen süre kapsamında evlerine götürebilecek.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Oyuncak Kütüphanesi Derneği ile birlikte "çocuk dostu" bir uygulamaya imza attı. ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Oyuncak Kütüphanesi Derneği, oyuncağa erişimi olmayan çocuklar için Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 farklı lokasyonda oyuncak kütüphanesi açtı.

ÇOCUKLAR, ATÖLYE ÇALIŞMALARINA DA KATILABİLİYOR

Oyuncak Kütüphanesi projesi kapsamında vatandaşların bağış yaptığı oyuncaklar kullanılabilirliğine göre ayrılıyor. Dezenfektan işlemleri yapıldıktan sonra 5 farklı merkeze gönderiliyor. Ekonomik imkansızlıklar nedeniyle istediği oyuncaklara ulaşamayan çocuklar, merkezlerdeki üyelik işlemleri tamamladıktan sonra seçtikleri oyuncağı eve götürüp oynayabiliyor, belirlenen süre sonrası kütüphaneye getirip teslim ederek, yeni bir oyuncağı alabiliyor. Ahmetler, Mamak, Sincan, Batıpark ve Altındağ Çocuk Kulübü'nde açılan Oyuncak Kütüphanesi'nden yararlanan çocuklar haftanın belirli günlerinde düzenlenen atölye çalışmalarına da katılıyor.

Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Nagehan Turpçu oyuncak kütüphanesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

"HAFTADA 250-300 ÇOCUK MERKEZLERDEN HİZMET ALIYOR"

"Bugün Sincan Oyuncak Kütüphanesi'ndeyiz. Oyuncak Kütüphanelerimiz, Oyuncak Kütüphanesi Derneği iş birliği ile beş farklı merkezde açıldı. Ahmetler, Sincan, Altındağ, Batıpark gibi farklı merkezlerde hizmet veriyoruz. Hafta sonları ve bazen hafta içleri atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız buraya gelerek oyuncaklarla oyun oynayabiliyorlar eğer isterlerse ödünç alıp götürebiliyorlar ve istedikleri zaman atölye çalışmalarına katılabiliyorlar. Haftada yaklaşık 250-300 çocuğumuz 5 farklı merkezimizden hizmet alıyor. Aynı zamanda oyuncak kütüphanelerimize oyuncak bağışı kabul ediyoruz. Oyuncaklarımızın sıfır olmasına gerek yok ikinci el de kabul ediyoruz ancak oynanabilir şekilde olmasına özen gösteriyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuklar İçin Oyuncak Kütüphanesi Kurdu
Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çocuk, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuklar İçin Oyuncak Kütüphanesi Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muhtar, muhtar adayını öldürdü
    12:53 Muhtar, muhtar adayını öldürdü

    Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. ile muhtar adayı Erdal Dağıstan arasında çıkan tartışma sonucunda Dağıstan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Muhtar Kadir Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

  • PFDK'dan Mauro Icardi'ye 1 maç ceza!
    12:43 PFDK'dan Mauro Icardi'ye 1 maç ceza!

    Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası verdi. Cezasını Antalyaspor maçında çekecek olan Icardi, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.

  • Türkiye, Lahey'de Gazze için söz aldı: İsrail işgalci devlet durumunda, atacağı her adım yok hükmündedir
    12:37 Türkiye, Lahey'de Gazze için söz aldı: İsrail işgalci devlet durumunda, atacağı her adım yok hükmündedir

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü sunum yaptı. Yıldız sunumunda, "BM Güvenlik Konseyi başarısız olmuştur. İsrail bölgede işgal ettiği bölgenin demografik yapısını değiştiriyor. İsrail işgal gücüdür, atacağı her adım yok hükmündedir" ifadelerine yer verdi.

  • Haberler.com, Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde kalite ödülü aldı
    12:02 Haberler.com, Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde kalite ödülü aldı

    Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av.Bedia Teymur, 7. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde habercilikte kalite ödülü alarak haberciliğin etik değerini vurguladı. Zirve, İstanbul'da gerçekleşti ve evrensel tüketici haklarını gündeme taşıdı.

  • Dilan Polat'a özenen bir isim daha! Lüks aracın tepesine çıkıp dolarları etrafa saçtı
    11:46 Dilan Polat'a özenen bir isim daha! Lüks aracın tepesine çıkıp dolarları etrafa saçtı

    Kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde olan Dilan Polat'a özenen çok sayıda kişi sosyal medya hesabından görüntüler paylaşırken, bugün internete düşen bir video da büyük ses getirdi. Lüks aracının tepesine çıkan bir kadın, dans ederek elindeki dolarları etrafa saçtı. Görüntülerde kadının daha sonra ise belindeki silahı çıkararak aracının üstüne koyduğu görülüyor.

  • Lukas Podolski dönerci oldu, servetine servet kattı
    11:41 Lukas Podolski dönerci oldu, servetine servet kattı

    Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Lukas Podolski, ticari girişimlerinden büyük başarı sağladı. 2017 yılında dondurma markası Ice Cream United'ı kurduktan sonra, 2018'de Almanya'da Mangal Döner adlı restoran zincirini açan Podolski, bu girişimleri sayesinde 180 milyon euro üzerinde servet kazandı.38 yaşındaki futbolcu, bu başarısıyla geniş yankı uyandırdı.

  • MTA: İliç'ten geçen fay hattı resmi fay haritasından silinmedi
    11:06 MTA: İliç'ten geçen fay hattı resmi fay haritasından silinmedi

    Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, İliç'ten geçen fay hattının resmi fay haritasından silindiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. MTA tarafından yapılan açıklamada, söz konusu fayın haritalandığı ve güncellenmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

  • İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili istifa etti
    11:06 İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili istifa etti

    İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Karakeçili, istifa mesajında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i bilgili bir siyasetçi ve tecrübeli bir orkestra şefi olarak tanımlayarak, parti yönetiminin siyasal bir gürültü kaynağına dönüştüğünü belirtti.

  • Elazığ'da maden ocağında göçük! Toprak altında kalan işçiler var
    10:53 Elazığ'da maden ocağında göçük! Toprak altında kalan işçiler var

    Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada 2 işçinin kurtarıldığı ifade edilirken, toprak altında olan 1 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 13:21:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuklar İçin Oyuncak Kütüphanesi Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement