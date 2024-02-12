Ankara Büyükşehir Belediyesi Epilepsi Farkındalık Etkinliği Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Epilepsi ve Yaşam Derneği iş birliğiyle Dünya Epilepsi Günü'nde, "Epilepsililer için Pedal Çevir" sloganıyla etkinlik düzenlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını korumak amacıyla farkındalık etkinliklerine destek olmaya devam ediyor. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Dünya Epilepsi Günü'nde Epilepsi Yaşam ve Derneği iş birliğiyle ve klasik araçların, motosikletlerin ve bisikletlerin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi.
Epilepsiye dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için düzenlenen etkinliğe, sivil toplum kuruluşları, dernekler, gönüllüler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Klasik araçlar, motosikletler ve bisikletlerden oluşan kortej 1. Meclis'ten Anıtkabir'e kadar olan güzergaha kadar teker döndürdü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, etkinlik hakkında şu bilgileri verdi:
"ABB olarak halk sağlığı alanında farkındalık çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Birçok STK, dernek ve Ankara Kent Konseyi ile bir kortej oluşturduk. Bu etkinliğimizde Dünya Epilepsi Günü nedeniyle, epilepsi hastaları ve aileleri için farkındalık oluşturmak, epilepsi hastalarımızın toplum içinde var olduğuna ve yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için bu etkinliği planladık."
Epilepsi ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öztürk da "Bu konuda ilk kez destek alan bir kurumuz. Aynı anda hem Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Ankara Valiliği 'de izin konusunda destek verdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi çok daha farklı sadece etkinliği duyurmakla kalmadı, diğer etkinliklerimize de destek verdi. O yüzden Ankara Büyükşehir Belediyesi bize bu konuda destek veren kurum oldu. Sevgiyle tüm çalışanları kucaklıyorum" diye konuştu.
7'den 70'e yoğun bir katılım ile oluşturulan kortej ilerlediği güzergahta Başkentlilerden büyük bir ilgi gördü. Anıt Park'ta son bulan etkinlikte epilepsi hastalığın sadece bir tıbbi sorun olmadığı, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğu vurgulanarak, epilepsi hakkında yanlış bilgilerin düzeltmesi gerektiği ve bu hastalığa sahip bireylerin desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.
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