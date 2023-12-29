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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havalimanı'na 15 Yeni Otobüs Aldı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havalimanı'na 15 Yeni Otobüs Aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Esenboğa Havalimanı güzergahında hizmet vermek üzere 442 hat numarasıyla engelli erişimine uygun, yolcu yük bagajı ile rafı bulunan, yüksek yolcu kapasitesine sahip turizm tipi 15 adet yeni otobüs satın aldı. Otobüsler, konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmek isteyen Başkentlilere hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havalimanı\'na 15 Yeni Otobüs Aldı
29.12.2023 - 12:34,
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Esenboğa Havalimanı güzergahında 442 hat numarası ile hizmet vermesi amacıyla engelli erişimine uygun, yolcu yük bagajı ile rafı bulunan, yüksek yolcu kapasitesine sahip turizm tipi 15 adet yeni otobüs satın aldı.

Başkentlilerin toplu taşıma araçlarında konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havalimanı'na başlattığı seferlerini de geliştirmeye devam ediyor. EGO Genel Müdürlüğü, AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Esenboğa Havalimanı güzergahında 442 hat numarası ile hizmet verecek yeni otobüsler satın aldı. Yeni otobüsler 56 koltuk ve 24 ayakta olmak üzere 80 kişilik yolcu ve 6,85 metreküp bagaj kapasiteli, düşük egzoz emisyon salımlı, Euro 6 çevreci motor teknolojisine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla satın alınan 15 adet otobüsten 9'unun plaka tescil işlemleri tamamlandı. Elektronik ücret toplama sistemine de geçirilen otobüsler trafiği çıkmaya ve Başkentlilere hizmet vermeye uygun hale getirildi.

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Vatandaşlarımızın Esenboğa Havalimanı'na konforlu ve ucuz bir şekilde ulaşması için engelli erişimine uygun, yolcu yük bagajı ile rafı bulunan ve yüksek yolcu kapasitesine sahip turizm tipi 15 adet yeni otobüs satın aldık. Otobüslerimiz Kızılay ve AŞTİ'den 7/24 yolcu taşımaya başlıyor. Ankara'mıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Yolcuların konforlu ve ekonomik bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu yük bagajı bulunan otobüsler aldıklarını söyleyen EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak ise şöyle konuştu:

"EGO Genel Müdürlüğü olarak 5 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 442 AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Havalimanı hattında 2021-2022 model kırmızı renkli yeni araçlarımızla hizmet vermeye başladık. Vatandaşlarımızın engelli erişimine uygun, yolcu yük bagajı ve rafı bulunan ve yüksek yolcu kapasitesine sahip turizm tipi otobüslere daha konforlu bir şekilde bu hizmetten istifade etmelerinin sağlanması amacıyla 28 Nisan 2023 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi üzerinden 15 adet araç alımı gerçekleştirildi. 15 aracın 9'unun plaka tescil ve validatör işlemleri tamamlandı. Vatandaşlarımız hem ekonomik bir tarife hem de konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmuş olacak. Yeni araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havalimanı'na 15 Yeni Otobüs Aldı - Son Dakika
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