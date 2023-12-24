Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Ekranlarından "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" Görseli Paylaştı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki tüm trafik ve kent ekranlarından "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" görseli paylaştı.
Pençe Kilit Harekatı'nda çıkan çatışmalarda 12 asker şehit oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm trafik ekranlarına sabah saatlerinden itibaren "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" görseli paylaştı.
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