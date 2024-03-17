Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Bilgilendirme Toplantısı Düzenliyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe ilçe gezerek "Kırsal Kalkınma Bilgilendirme Toplantısı" düzenlemeye devam ediyor. Son olarak Kahramankazan Fethiye Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, 5 yılda hayata geçirilen destekler, hibeler, yeni dönemde yapılacak projeler ve uygulamalarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projeleriyle Başkentli üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Kahramankazan Fethiye Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe ilçe gezerek "Kırsal Kalkınma Bilgilendirme Toplantısı" düzenliyor.

Ankara'da toplam sulamaya açılmayı bekleyen alan miktarının 850 bin dönüm olduğunu 130 bin dönümünü Büyükşehir olarak sulamaya açtıklarının altını çizen ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu bilgileri verdi:

"ANKARA'DA 2 YILDA 130 BİN DÖNÜM ALANI SULAMAYA AÇTIK"

"Üreticilerin kartlarına para yatıracağız tohum bayisinden nohudunuzu alabileceksiniz. Ankara'mızın ve ülkemizin bel kemiğini küçük tarım işletmeleri oluşturuyor. Küçük ve orta boy işletmeler üretime devam etmeliler. Biz 500 dönüm altındaki işletmelere destek veriyoruz. 14 tane yeni gölet yaptık ve 18 tane göleti temizledik. İnşa ettiğimiz sulama şebekeleriyle Ankara'da 2 yılda 130 bin dönüm alanı sulamaya açtık. Gübre fabrikası ve damla sulama fabrikası kurduk, sulama boruları üretiyoruz. Avrupa Birliği FAO'dan bir proje alarak bütün ilçeler için çok detaylı çalıştık. Her ilçenin önemli olan ürünlerini belirledik. Sizin ürünlerinizi işleyerek satmayı sağlayacağız. Örneğin Fethiye'de karadut var, onu çoğaltacağız. Kapama bahçeler kuracağız. Kahramankazan için en büyük Akıncıovası Sulama Projesi'ni hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

TARIMSAL SULAMA BORUSU DESTEĞİ SAĞLANDI

Kırsal mahallelerde bitkisel üretimi artırmak, sulu tarım ürünleri yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesini sağlamak ve bitkisel üretim verimi arttırmak için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na iletilen talepler ihtiyaç sırasına göre değerlendirilerek, 2022 yılında 16 milyon 584 bin 19 TL maliyet ile 248 metre, 2023 yılında 275 milyon 143 bin 58 TL maliyet ile 4 bin 410 metre, 2024 yılında ise 179 milyon 931 bin 79 TL maliyet ile 2 bin 956 metre uzunluğunda boru desteği sağlandı.

GÖLET VE KANAL BAKIM ONARIMI YAPILDI

Sulama kanalları, tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletlerinin zaman içerisinde rüsubat dolması sebebiyle verimleri düşerek ve kullanım güçlükleri yaşanmaya başlaması nedeniyle ihtiyaç olan yerlerde yeni gölet yapım çalışmaları tamamlandı. Yakupderviş Mahallesi'nde 114 milyon 804 bin 79 TL maliyet ile 14 bin 700 metrekare HİS Göleti, Bitik Mahallesi'ne 241 milyon 742 bin 09 TL maliyet ile 4 bin metrekaresulama kanalı temizliği desteği sağlandı.

SIVAT DESTEĞİ

Hayvancılıkla uğraşan mahallelerde hayvancılığı teşvik etmek, yayla ve mera alanlarında hayvanların su kaynaklarına daha kolay ulaşmasını sağlayarak et ve süt verimini arttırmak, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak ve kısıtlı olan su imkanlarının daha verimli kullanılmasını, ekolojik dengenin korunmasını sağlamak amacıyla olukları çatlamış, kırılmış ve atıl durumdaki bakımsız hayvan sulama olukları yenilendi. Kahramankazan'da 2022 yılında 16 mahallede toplam 23 adet başlık, 189 adet oluk dağıtılarak 223 milyon 993 bin 50 TL'lik yatırım yapıldı.

VATANDAŞTAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Kırsal Hizmetler Bilgilendirme Toplantısı'na katılan muhtar ve vatandaşlar memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

Selahattin Kavak: "Kırsal hizmetlerle ilgili köyümüze mazot, nohut ve tohum desteği verildi. Bugün burada Kırsal Hizmetler Daire Başkanı sulama ve tohumlama hakkında bilgiler verdi. Bizi bilgilendirmeleri bize çok faydalı oluyor."

Hacı İbrahim Güral: "Büyükşehir Belediyesi tarafından yol olsun, içme suyu olsun, kanalla ilgili olsun mahallemize çalışmaları yaptı, hayata geçirdi. Kırsal Hizmetler olarak da bugün yapılan ve bilmediğimiz hizmetlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yaptık. Toplantıda bilmediğimiz konularda bilgi sahibi olduk. Bugüne kadar buğday, arpa, sebze fidesi gibi desteklerden yararlandım. Gereken hizmetleri ve desteği gördük. Mansur Başkan'ın çiftçinin, üretenin, üreticinin yanında olduğuna bizzat şahidim, kendilerine teşekkür ediyorum."