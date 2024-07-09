Ankara Büyükşehir Belediyesi Okul Öncesi Çocuklara Afet Farkındalık ve İlk Yardım Semineri Düzenliyor

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Toplum güvenliğinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı, okul öncesi çocuklara yönelik 'Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Semineri' düzenlemeye başladı. Seminerde deprem, sel ve yangınlarda nasıl davranmaları gerektiği çocuklara oyun ve interaktif aktivitelerle anlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşanan afetlerin etkilerine karşı hazırlıklı olmak ve toplum güvenliğini artırmak amacıyla afetlere karşı bilinçlendirme konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Toplumu doğal afetler konusunda bilinçlendirmek amacıyla seminerler düzenleyen Afet İşleri Daire Başkanlığı; ilköğretim ve ortaöğretim çocuklarından sonra okul öncesi çocuklar için Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Semineri düzenlemeye başladı.

İlki Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen eğitimde çocuklara; deprem, sel ve yangınlarda nasıl davranması ve neler yapmasını gerektiği oyun ve interaktif aktivitelerle anlatıldı.

"Afet farkındalık eğitimlerini vermeye devam edeceğiz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak toplumu doğal afetler konusunda bilinçlendirmek için seminerlerine devam edeceklerini belirten Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, "Okul öncesi çocuklara Afet Farkındalık Eğitimleri vermeye başladık. Bugüne kadar STK'lar, apartman görevlileri, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklarımıza bu eğitimleri verdik. Okul öncesi çocuklarımıza bu eğitimleri vermek onları afetlere hazır hale getirmek ve bilinçli bireyler yetiştirmek adına çok önemli. Bu tür eğitimlerimizi kamu kurumu, özel sektör ve kreşlerde artırarak devam edeceğiz. Burada amacımız çocuklarımıza deprem, sel, yangın gibi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlatmak. Dramalarla, oyunlarla bu eğitimleri vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Afet Farkındalık ve İlk Yardım Semineri'ne katılan çocuklara program sonrasında katılım belgesi verildi. - ANKARA