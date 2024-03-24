Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TEMA iş birliğiyle 'Doğaya Açılan Pencerem' sergisi açıldı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TEMA iş birliğiyle 'Doğaya Açılan Pencerem' sergisi açıldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TEMA iş birliğiyle düzenlenen 'Doğaya Açılan Pencerem' sergisi açıldı. Sergide, çocuklar tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlanan kostümler sergilendi.

24.03.2024 14:40  Güncelleme: 14:48
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) iş birliğiyle yaşama geçirilen "Doğaya Açılan Pencerem" sergisi açıldı.

?Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal kaynakların hızla tüketildiği ve iklim krizinin tehlikeli yüzünü gösterdiği bu çağda, topluma çevre bilinci oluşturacak çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ABB ile TEMA iş birliğiyle düzenlenen "Doğaya Açılan Pencerem" konulu sergi açılışına; ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı personeli, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezleri'ndeki 90 minik üye, hayal güçleri ve el becerilerini kullanarak çöp poşetleri, piller, alüminyum folyo, kartonlar, pet şişeler, pet bardaklar, kapaklar, ağaç ve yapraklarla tasarlanan kostümleri defilede sergiledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpçu, etkinliğe ilişkin şu bilgileri verdi:

"AMACIMIZ GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE ÇEVRE BİLİNCİNİ OLUŞTURMAK"

"TEMA ile birlikte Aralık ayından itibaren farkındalık çalışması yapmaya karar verdik. Meşe palamudu tüpleyerek bu çalışmalarımıza başladık. Çocuklara atık malzemeler nelerdir, geri dönüşümün önemi nedir bunlarla ilgili bilgiler verdik. Evlerinde topladıkları atık malzemeleri merkezimize getirerek bunlarla neler yapacağımızı düşündük ve tasarladık. Atık malzemelerden yaptığımız kostümlerle çocuklar defile gerçekleştirdi. Buradaki amacımız geri dönüşümü ve çevre bilincini sağlamak."

TEMA Vakfı Çayyolu Temsilcisi Aylin Tural da şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi kreşleri ile uzun süre düşündüğümüz bir projeyi düzenliyoruz. Büyükşehir 18 kreşle birlikte çok büyük destek verdi. Doğada hiçbir şeyin atık olmadığı, toplanan her materyali değerlendirmenin çok önemli olduğunu vurgulamak için böyle bir etkinlik başlattık. Çocukların ne istediğini biz bu sergide gördük. Genellikle doğada dökülen yapraklar, kozalaklar, çiçekler, meşe palamutları hep doğanın kendi yarattığını, onların çöp olmadığını, çürümediğini bu şekilde değerlendirerek gösterdik."

MİNİKLERİN DEFİLE HEYECANI

Kendi ürettikleri birbirinden çeşitli geri dönüşüm kostümlerini giyerek defilede boy gösteren minikler de heyecanlarını, şu sözlerle dile getirdi:

-Sinda Ertunç: "Geri dönüşüm çok önemlidir. Etrafımızı kirletmememiz ve kendimizi korumamız lazım. O yüzden geri dönüşüm önemlidir. Kostümümü öğretmenimle yaptım. Pet bardaklarla etek yaptık ve bunu giyindim defileye çıktım."

-Ahmet Burak Çelik: "Temizlik çok önemlidir. Kostümümde dürbün var, keçeden yelek var, kapaklar taktık."

-Kuzey Ekinci: "Sihirbaz kostümü yaptım. Yaparken çok güzel geçti. Şapkam var, sopam var, gazeteden ceketim var."

-Zeynep Mina Dündar: "Piller ve ilaç kutusu var üzerimde. Gösteri yaptık sergi yaptık. Saçlarımda çiçekler var. Ağaçlarımız kötü olmasın diye geri dönüşüm yapmamız lazım."

Tüm merkezlerden hem bireysel hem de grupla birlikte yaklaşık 700 çocuğun tasarladığı eserler, Çayyolu'nda bulunan MESA Plaza'da 29 Mart 2024 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TEMA iş birliğiyle \'Doğaya Açılan Pencerem\' sergisi açıldı
Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çocuk, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TEMA iş birliğiyle 'Doğaya Açılan Pencerem' sergisi açıldı - Son Dakika

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