Ankara'da 10 yaşındaki çocuğun ölümünde hız belirlenemedi, dava 18 Kasım'a ertelendi - Son Dakika
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Ankara'da 10 yaşındaki çocuğun ölümünde hız belirlenemedi, dava 18 Kasım'a ertelendi

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Ankara\'da 10 yaşındaki çocuğun ölümünde hız belirlenemedi, dava 18 Kasım\'a ertelendi
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 22 Haziran'da 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazada dava 18 Kasım'a ertelendi. Adli Tıp raporunda sürücü asli kusurlu bulunurken aracın kesin hızı tespit edilemedi, anne yaklaşık 5 aydır hızın belirlenemediğini söyledi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 22 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Alper Yusuf Polat'ın ailesi, adalet mücadelesini sürdürüyor. Kazanın üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen aracın gerçek hızının belirlenemediğini söyleyen anne Zehra Alkan, "Ben oğlumun cansız bedenini aldım. Benim önceliğim oydu, şimdi hayatta tutunacak tek bir dalım kalmadı" dedi.

Kahramankazan'da 22 Haziran'da Söğüt Caddesi ile Çaldıran Caddesi'nin kesiştiği kavşakta 10 yaşındaki Alper Yusuf Polat'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin dava devam ediyor. 06 HCS 34 plakalı aracın sürücüsü F. O.'nun tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması 7 Ekim, ikinci duruşması ise 11 Kasım tarihinde Kahramankazan 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, üçüncü duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.

Kazadaki hız tartışması sürüyor

15 Ekim tarihli Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu raporunda, aracın elektrikli bisikleti çarpışma sonrasında 31,10 metre sürükleyerek durduğu, Alper Yusuf'un ise aracın durduğu noktanın 9,30 metre ilerisine savrulduğu belirtildi. Raporda sürücünün kavşağa yol şartlarına uygun olmayan bir hızla girdiği ve gerekli dikkat ile özeni göstermediği değerlendirilerek, asli kusurlu olduğu bildirildi. Ancak aracın çarpışma anındaki kesin hızı sayısal olarak tespit edilmedi. Sürücü F. O. ifadesinde yaklaşık 50 kilometre hızla ilerlediğini belirtirken, Alper Yusuf'un ailesi bu beyana itiraz ediyor. Kazanın yaşandığı noktada basın mensuplarına açıklama yapan Alper Yusuf'un annesi Zehra Alkan ve dedesi Ali Alkan, hem yaşadıkları acıyı hem de yargılama sürecine ilişkin endişelerini dile getirdi.

"İlk defa tek başına markete gitti, evine dönemedi"

Oğlunun ailenin tek çocuğu ve en büyük torunu olduğunu ifade eden anne Zehra Alkan, "Oğlum Alper Yusuf 10 yaşındaydı. Dünya tatlısı bir oğlandı. Benim tek yavrumdu, tek çocuğumdu. Çok sevildi, çok güzel yetiştirildi. İlk defa tek başına markete gidiyordu. Ve tek başına gittiği yerden ilk defa evine dönemedi" diye konuştu.

Oğlunun kaybıyla hayatındaki en büyük dayanağını yitirdiğini belirten acılı anne, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben oğlumun cansız bedenini aldım. Bu benim için çok zor. Çünkü ben şimdiye kadar onunla beraber bir hayat yaşamıştım. Şimdi onsuz yaşamak benim için çok zor. Benim hayatım onun üzerine kuruluydu. Benim önceliğim oydu, şimdi hayatta tutunacak tek bir dalım kalmadı."

Zehra Alkan, aracın çok daha yüksek hızla seyrettiğini düşündüğünü söyleyerek, "Adamın hızı hala belli değil. '50 ile gittim' diyor. O kadar hızlı geliyor ki 31 metre sonra durabiliyor ve oğlumu 9 metre daha ileri atıyor. Hızı 50 değil ama 50 üzerinden değerlendiriliyor" dedi.

"Bu yolu servisler, veliler, öğretmenler de kullanıyor"

Kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunulmasını isteyen anne Zehra Alkan, yolun çevresinde üç okul bulunduğunu ve çok sayıda öğrencinin, öğretmenin ve velinin bu güzergahı kullandığını söyledi. Alkan, "İleride sağlık meslek lisesi var, ortaokul var ve imam hatip var. Bu yolu servisler, veliler, öğretmenler de kullanıyor" şeklinde konuştu.

Kaza noktasına ulaşılmadan önce dört kasis bulunduğunu ileri süren Alkan, sanığın güzergahı tanımadığı yönündeki savunmasına da inanmadığını belirtti.

"Tek olay hız"

Dede Ali Alkan da kazanın aydınlatılmasında en önemli konunun aracın gerçek hızının belirlenmesi olduğunu söyledi. Torununun çarpışmanın ardından savrulduğu mesafenin dikkate alınmasını isteyen Alkan, "Hızın yavaş olmadığı belli. Hız bu kadar yüksek olmasaydı çocuk belki yaralanmayla atlatabilirdi. Tek olay hız. Hız olmasa başka bir olay yoktur" diye konuştu.

Telefon ve kamera kayıtları için araştırma talebi

Zehra ve Ali Alkan, kaza sonrasında sanığın telefonla görüştüğüne ilişkin tanık anlatımları bulunduğunu öne sürdü. Bu nedenle HTS kayıtlarının incelenmesini talep ettiklerini belirten aile, kaza yerindeki bir hobi bahçesinin güvenlik kamerası görüntülerinde yaklaşık sekiz dakikalık bölümün bulunmadığını da iddia etti. Zehra Alkan, "Bütün gün çekilen görüntüde neden o sekiz dakikalık görüntü yok? Biz buna tabii ki inanmıyoruz" dedi.

Öte yandan, 11 Kasım'daki duruşmada ailenin avukatının ilave kamera ve telefon kayıtlarının araştırılması talebi, mahkeme tarafından dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddedildi.

Kaynak: İHA
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