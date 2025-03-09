Ankara'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Coşkusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü çeşitli programlarla kutladı. Büyükşehir Belediyesi, kadın emeği pazarından ağaç dikme etkinliğine, led ekranlarla kutlama mesajından hijyen kiti ve karanfil dağıtımına kadar pek çok organizasyona ev sahipliği yaptı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ise Çamlıdere, Kızılcahamam, Kahramankazan, Şereflikoçhisar, Kalecik, Elmadağ ve Çubuk'ta hem pazarcılık ile geçimini sağlayan üretici kadınlara hem de ilçe sakini kadınlara karanfil ve hijyen kiti hediye etti. - ANKARA