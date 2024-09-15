Ankara\'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başlıyor

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Her yıl tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen "Avrupa Hareketlilik Haftası" Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünün hazırladığı çeşitli etkinliklerle başkentte kutlanacak.

'Paylaşımlı Kamusal Alanlar' temasıyla 'Avrupa Hareketlilik Haftası'na özel olarak hazırlanan EGO Genel Müdürlüğü, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik ediyor.

Avrupa Hareketlilik Haftası programları kapsamında düzenlenen etkinlikler, 16 Eylül Pazartesi günü EGO Genel Müdürü Dr. Taylan Engin'in yapacağı açılış konuşması ile başlayacak.

Güvenli bisiklet sürüşü eğitimi

17-18 Eylül tarihlerinde; kadınlara ve çocuklara ulaşımda bisiklet kullanmanın farkındalığı artırmak adına EGO Bisiklet Kampüsü'nde "Güvenli Bisiklet Sürüş Eğitimi" verilecek.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve hafta boyunca dolu dolu geçecek diğer etkinlikler ise şöyle:

"19 Eylül 2024 Perşembe günü 10.00-13.00 saatleri arasında Çubuk-1 Rekreasyon Alanı'nda 'Gençler ve Genç Kalanlar Birlikte Yürüyor' etkinliği gerçekleştirilecek. 20 Eylül 2024 Cuma günü Sosyal Medya'da 'İşe Bisikletle Gidiyorum/ Bike to Work' Kampanyası düzenlenecek. 21 Eylül 2024 Cumartesi günü 16.00-18.00 saatleri arasında Gazi Park Atatürk Orman Çiftliği'nde 'Çocuklar İçin Bisiklet Sürüş Şenliği ve Tiyatro Gösterisi' düzenlenecek. 22 Eylül 2024 Pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında her yıl düzenlenen 'Otomobilsiz Pazar Günü'nde bir cadde kapatılacak ve gün boyu etkinlikler düzenlenecek." - ANKARA