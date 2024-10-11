Ankara'da Dijital Güvenlik Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Dijital Güvenlik Çalıştayı Düzenlendi

Ankara\'da Dijital Güvenlik Çalıştayı Düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'Geleceğe Yön Veren Dijitalde Güven-siz-siniz Çalıştayı'nda çocukların internette karşılaşabileceği tehlikeler masaya yatırıldı. Çalıştayda aileler ve kamu otoritelerinin üstlenmesi gereken roller tartışıldı.

11.10.2024 16:34  Güncelleme: 16:36
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Ankara'da çocukların internette karşılaşabilecekleri tehlikelerin ele alındığı "Geleceğe Yön Veren Dijitalde Güven-siz-siniz Çalıştayı" düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Gençlik Parkı'nda çocukların internette karılaşabilecekleri tehlikelere karşı aile, yerel yönetimler ve kamu otoritelerinin üstlenmesi gereken rollerin masaya yatırıldığı bir çalıştay düzenlendi. ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi işbirliğiyle akademisyenler, yazarlar, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıf temsilcilerinin katıldığı "Geleceğe Yön Veren Dijitalde Güven-siz-siniz Çalıştayı" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

"2025 yılında buradaki çözüm önerilerini uygulamaya geçireceğiz"

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar yaptığı konuşmada, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızla ilgili dijital dünyada neler yapabiliriz, konunun uzmanlarıyla tartışacağız. Çalıştay sonunda çıkan bildiriden veya bizden Büyükşehir Belediyesi'nden aktif olarak yapılmasını istediklerimizi bildiri haline getirip, 2025 yılında aktif olarak buradaki sorunları ve çözüm önerilerini uygulamaya geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yorgancılar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bugün burada gelecekte yasaklamalarla, sınırlandırmalarla, kısıtlamalarla değil de aslında çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimizle bu işin daha verimli, daha rasyonel nasıl yapabileceğini tartışacağımızı umuyorum. Çünkü bugün sosyal medya araçları artık hayatımızın bir gerçeği ve bundan sonra bu gerçek farklı biçimlerde, farklı isimlerle hayatımızla rol oynamaya devam edecek. Dolayısıyla bunu kullanmayı öğrenen yeni nesillerimiz ve ailelerimiz buradaki faydayı da elden bırakmayacaklar. Biz buradaki çıktılarımızda özellikle çocuk meclisimizde bu farkındalığı arttıracağız. Çocuk kulüplerimizde, aile yaşam merkezlerimizdeki önümüzdeki süreçte aktif olarak faaliyetlerimizin içine katarak somut işler yapacağımızı da ben şimdiden vadetmiş oluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Dijital Güvenlik Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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