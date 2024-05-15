Ankara'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Ankara\'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Engelliler Haftası nedeniyle ortak program düzenlendi. Programda, engelli öğrencilerin resim sergisi ve çeşitli gösteriler yapıldı. Ayrıca, atık lastiklerden yapılan figürlerle çiçek bahçesi oluşturuldu.

15.05.2024 16:46  Güncelleme: 16:50
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Ankara'nın Kızılcahamam Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediye tarafından 10-16 Mayıs Engelliler haftası nedeniyle ortak program düzenlendi.

Engelliler Haftası Farkındalık etkinliğine Kızılcahamam Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli eğitim Şube Müdürleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, engelli vatandaşlar, aileleri ve Özel Eğitim Okulu Öğrencileri katıldı.

Kızılcahamam Belediyesi Millet bahçesinde düzenlenen programda Özel Eğitim Öğrencilerinin resimleri sergilendi. Özel Eğitim Okulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Çağatay Ortaokulu öğrencileri de çeşitli gösteriler düzenledi.

Engelli bireyler ve protokol üyeleri tarafından umuda yolculuk için uçan bolunlar havaya bırakıldı. Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Birimi tarafından atık lastiklerden figürler yapılarak engelli öğrenciler ve protokol tarafından içlerine çiçekler dikilerek çiçek bahçesi oluşturuldu.

Program yerel sanatçı Hüseyin Koçak ve ekibinin güzel oyun havaları ile devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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