Ankara\'da Evcil Hayvanlar Parklarında Yavru Lama ve Kanguru Heyecanı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Evcil Hayvanlar Parkları yakın zamanda dünyaya gelen yavru lama ve kangurunun heyecanı yaşanıyor. Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı yavru lama, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı ise albino kangurusu ile Başkentlileri bekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Keçiören ve Sincan ilçelerinde hizmet veren Evcil Hayvanlar Parklarında sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen yavru lama ve albino kanguru başkentlilerin yeni ilgi odağı oldu.

Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan lamanın doğumu ile sevinç yaşamaya başladı. Dört mevsim ziyarete açık olan parkın yeni üyesi özellikle başkentli miniklerden büyük ilgi görüyor.

Lamaların Güney Amerika'nın bir çeşit devesi olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Aydın Kayalı, "Kolay kolay yavru alamadığımız hayvanlarımızdan. Ortalama 100 kilogram ağırlığında, 20 yıl yaşayan bir hayvan ve yavrusunu almak her zaman nasip olmuyor. Ayrıca hamilelik süresi de 11 ay olduğu için yılda bir kez doğum yapabiliyor. Geçtiğimiz günlerde lamamızın doğumu ile güzel bir gün yaşadık. Bunu tüm Ankaralı hayvan severlerle paylaşmak istedik. Özellikle çocukların bu tür hayvanların görmesi, tanıması açısından hayvanat bahçelerimiz güzel bir örnek oluşturuyor. Ücretsiz giriş sağlanan parkımız haftanın 7 günü açık, herkesi bekliyoruz" dedi.

Aileleriyle birlikte ziyarete gelen çocuklara hayvan maskelerinin dağıtıldığı, kanatlı ve memeli türden 40'tan fazla tür hayvana ev sahipliği yapıldığı parkta; lama, taçlı turna, siyah kuğu ve flamingo gibi egzotik türlerin yanında, Ankara'ya özgü Ankara tavşanı, Ankara kedisi, Ankara keçisi ve Ankara güvercini gibi endemik türlerde yer alıyor. Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı'nda ise bir albino kanguru yavrusu dünyaya gözlerini açtı. Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Nurperi Keskin, "Burada 700'den fazla hayvanımız bulunuyor. Bunlardan biri de kangurularımız. 2 dişi 1 erkek kangurumuz, 1 tane de yeni doğum yapan annenin kesesinde albino kangurumuz var. Albino kanguru çok nadir bulunan bir tür. Kangurumuzu görmek isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Kangurudan turnaya maymundan deveye kadar 56'dan fazla tür ve 700'den fazla da hayvan varlığına ev sahipliği yapan Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı, Ankaralıların en uğrak noktası olarak 08.00 ile 00.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. - ANKARA