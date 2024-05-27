Ankara\'da İsrail\'in Refah saldırısı protesto edildi

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Ankara'da Köklü Değişim Derneği öncülüğünde ABD Büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Refah'a başlattığı saldırıyı protesto etti.

İsrail'in Refah kentine yönelik başlattığı hava saldırısı, Köklü Değişim Derneği öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Elçilik binası önünde toplanan kalabalık, "İşte burası kafirlerin yuvası" ve "Kudüs bizimdir, bizim kalacak" sloganları attı. Grup adına basın açıklaması yapan İslam Boztepe, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Refah'a sığınan yaklaşık 1,5 milyona yakın Gazzeli'nin 214 gündür açlıkla boğuştuğuna dikkati çekti.

"Yahudi varlığı, ABD'nin öncülüğünde katliamlarına devam ediyor"

Refah'a başlatılan saldırılarla birlikte bölgedeki insanların çadır kentlerde hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını söyleyen Boztepe, "Dün Refah'ta çadırlarla kurulmuş derme çatma yaşam alanlarında hayatta kalma mücadelesi veren Müslüman kardeşlerimizin üzerine bomba yağdı. Onlarca kardeşimiz, çocuğumuz diri diri yanarak can verdi. Yüzlercesi yaralı. Acımasızlığında sınır tanımayan Yahudi varlığı, önümde elçiliği bulunan katil yuvası ABD'nin öncülüğünde 57 İslam ülkesinin liderlerinin sessizliğinden ve korkaklığından cesaret alarak katliamlarına devam ediyor" diye konuştu. - ANKARA