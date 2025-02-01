Ankara'da Kırsal Kalkınmayı Destekleyen BAŞAK Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Ankara'da Kırsal Kalkınmayı Destekleyen BAŞAK Projesi Devam Ediyor

Ankara\'da Kırsal Kalkınmayı Destekleyen BAŞAK Projesi Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda kalkınmayı desteklemek ve kentten kırsala dönüşü teşvik etmek amacıyla 903 kırsal mahallede 11 farklı tipte köy evi sunan BAŞAK Projesi'ni sürdürüyor. 2025'te 98 köy evi vatandaşa teslim edildi.

01.02.2025 13:54  Güncelleme: 14:01
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), kırsal bölgelerde kalkınmayı destekleyip kentten kırsala dönüşü teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği BAŞAK Projesi devam ediyor.

ABB tarafından hayata geçirilen BAŞAK projesi ile 903 kırsal mahallede, 60 metrekareden 199 metrekareye kadar 11 farklı tipte köy evi seçeneği sunuluyor.

BAŞAK Projesi kapsamında; 2025 yılının ilk ayı itibarıyla toplamda 98 köy evi vatandaşa teslim edildi. En fazla teslim 20 proje ile Mamak'ta gerçekleşirken; Gölbaşı, Çubuk, Kalecik ve Keçiören ilçelerindeki 8 projede çalışmalar devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmayı desteklemek, üretimi artırmak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla yöresel mimariye uygun olarak hayata geçirdiği "BAŞAK Projesi" (Başkent Ankara Köy Evleri Projesi) devam ediyor. Nüfusu 5 binin altında kalan 903 kırsal mahalleye hizmet vermeyi amaçlayan proje, özellikle kentten kırsala dönüş yapmak isteyen vatandaşlara teşvik sağlıyor.

"11 farklı seçenek"

Proje kapsamında, Ankara evi mimarisini yansıtan ve 60 metrekareden 199 metrekareye kadar 11 farklı tipte ev tasarlandı. Vatandaşlar hem tek katlı hem de iki katlı seçeneklerden kendilerine uygun olanı seçebiliyor. Her bir tip, yöresel ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanırken vatandaşlar projelerin onay ve ruhsatlandırma süreçlerinden ücretsiz yararlanıyor.

"Çizim ve onay süreçlerinden ücretsiz yararlanılabiliyor"

Vatandaşlarla yapılan görüşmeler sonrası arazilerinin proje kapsamında olup olmadığına dair ayrıntılı inceleme yapılarak, başvuru süreci hakkında gerekli bilgiler paylaşılıyor. Aplikasyon krokisi, imar çapı ve yol kotu belgelerini İlçe Belediyesinden alan talipliler, resmi başvurularını tamamlamak üzere teknik ofise davet ediliyor. Seçtikleri tip projeye göre vaziyet planı çizilerek vatandaşa iletiliyor. Vatandaşlar vaziyet planıyla zemin etüdü yaptırarak raporunu proje ekibine ilettikten sonra mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj projeleri çizilerek ilgili ilçe belediyesinin onayına sunuluyor. İlk defa Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projeye başvuran vatandaşlar, çizim ve onay süreçlerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Onaylı projelerini alan vatandaşlar, bağlı bulunduğu İlçe Belediyesinden inşaat ruhsatını çıkartarak evini yapmaya başlayabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Kırsal Kalkınmayı Destekleyen BAŞAK Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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