Ankara'da Özcan Ailesi'nin Düğünü

Ankara'da siyaset ve bürokrasi dünyası, 'Özcan' ailesinin mutlu gününde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak görev yapan Nesrin Nur Tek ve Buğra Özcan çifti, bugün hayatlarını birleştirdi. Düğüne Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Merkez Valisi Bülent Tekbıyıoğlu, Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, eski TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurul Üyesi Tuna Koç, Azerbaycanlı Prof. Dr. Haliddin Celaloğlu İbrahimli, Türk Ocakları Yönetim Kurulu üyeleri, siyaset dünyasından ve bürokrasi dünyasından birçok isim katıldı. Düğünde mesai arkadaşları da mutlu günlerinde Özcan çiftini yalnız bırakmadı. Düğünde Azerbaycan- Türkiye dostluğuna katkı sağlamak amacıyla Azerbaycan'dan gelen bir ekip yerel dans gösterisi sergiledi. - ANKARA