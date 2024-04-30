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Ankara'da sokak köpeklerini toplayan belediye ekiplerine vatandaşlardan tepki

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, sahipsiz sokak köpeklerinin toplanması sırasında belediye ekipleri ve vatandaşlar arasında arbede çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, bir çocuğa sahipsiz sokak köpeklerinin saldırması sonrası olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, köpekleri toplamaya başladı. Köpeklerin toplandığını gören bir grup vatandaş belediye ekiplerine karşı çıktı. Vatandaşların zorluk çıkartmasının ardından ekipler yakaladıkları köpekleri barınaklara götürdü.