Ankara\'da Türk Polis Teşkilatı\'nın 180. Yıl Dönümü Töreni

Ankara'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü nedeniyle Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'nde düzenlenen törene Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, çok sayıda polis ve şehit yakını katıldı. Çelenk sunumu ve saygı atışı ile başlayan törende Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitlerin ruhuna dua edildi.

Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, yaptığı konuşmada şehadet makamının ulaşılan en yüksek mertebelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Malumunuzdur ki şehadet makamı inancımıza göre ulaşılan en yüksek mertebelerden biridir. Hakka yürüyen neferimiz milletimizin gönlünde sonsuza dek yaşayacak eşsiz kahramanlardır. Onlar ezanlar susmasın, bayrağımız semalardan inmesin, vatanımıza namahrem edip uzanmasın, milletimiz ebediyen var olsun diye kendi canlarından vazgeçtiler. Bugün bizler onların kahramanlıkları sayesinde bu topraklarda özgürce söz söyleyebiliyoruz. Aziz şehitlerimizin bize bıraktığı kutsal emanetlere Türk Polis Teşkilatı olarak son nefesimize kadar sahip çıkacağımıza sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki teşkilatımız gözünü bu topraklara dikenlerle mücadelesini dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlılıkla sürdürmektedir. Bizler, her karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanı, onların kutlu hatıralarını sonsuza dek yaşatacağız" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Şehitlik Anı Defteri'ni de imzaladı.

"Oğlum 34 günlüktü eşim şehit olduğunda"

Şehit Komiser Mehmet Ali Yapraklı'nın eşi Hatun Yapraklı, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Yavrularımızın canı sağ olsun, sizler sağ olun. 33 senedir bu teşkilatın içerisindeyiz. Her zaman yanımızdalar, yardımcı oluyorlar. Acımız çok büyük. Her zaman içimizde, unutamıyoruz. 4 tane çocuğum var, oğlum 34 günlüktü eşim şehit olduğunda. Onları babasız büyüttüm. Onların hem annesi hem babası oldum" dedi. Yapraklı, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. - ANKARA