Ankara'da Türkiye'nin En Büyük Tarım Kampüsünde İlk Hasat Yapıldı - Son Dakika
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Ankara'da Türkiye'nin En Büyük Tarım Kampüsünde İlk Hasat Yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkente kazandırılan Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü BAKAP'ta 2024 yılının ilk hasadı olan arpa ve buğday, yerli üreticilere ve küçük aile işletmelerine ücretsiz dağıtılacak.

24.06.2024 11:48
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkente kazandırılan Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü BAKAP'a ekilen arpa ve buğdayın ilk hasadı yapıldı. 2024 yılının ilk hasadı olan ürünler yerli üreticilere ve küçük aile işletmelerine ücretsiz dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarımını kalkındıran, kent ekonomisini canlandıran kırsal kalkınma projeleriyle yerli üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü olma özelliği taşıyan BAKAP'ta 2024 yılının ilk hasadı yapıldı.

ABB'den küçük aile işletmelerine destek

Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, Başkentte kırsal kalkınmayı hızlandıran projelerine devam ediyor. BAKAP Tarım Kampüsü'nde yapılan arpa ve buğday ekimi sonrası biçim, toplama ve balyalama işlemi başladı. Hasadı yapılan arpa ve buğday, kaliteli ve besleyici hayvan yemi olarak küçük aile işletmelerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi olarak, yerli üreticilere tohumdan gübreye kadar birçok konuda destek sağladıklarını dile getiren Ziraat Yüksek Mühendisi Volkan Dinçer, "BAKAP Tarım Kampüsü'nde 2024 tarımsal üretim sezonunun ilk hasadına başladık. Kasım ayında ekimini gerçekleştirdiğimiz arpa, buğday tarlalarımızın bir kısmını önümüzdeki yılın tohumluğu olarak ayırıyoruz. Kalan kısmını da daneli yeşil biçimi yapıp belirli süre havalandırma ve çevirme işleminden sonra balyalama işlemini yapıyoruz. Çıkan kaliteli ve besleyici kaba yemlerimizi de Ankara kırsalında hayvansal üretim yapan küçük aile işletmelerine ücretsiz dağıtımını gerçekleştirerek destekliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ankara'da Türkiye'nin En Büyük Tarım Kampüsünde İlk Hasat Yapıldı - Son Dakika
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