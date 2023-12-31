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Ankara'da Yılbaşı Denetimleri Kameralarla Takip Ediliyor - Son Dakika
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Ankara'da Yılbaşı Denetimleri Kameralarla Takip Ediliyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı denetimlerini Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nde bulunan kameralarla adım adım takip ediyor. 180 personel, binlerce kamera ve sahada görevli 18 bin 100 personel, bin 484 ekip ve 68 dinamik uygulama noktası koordineli bir şekilde çalışıyor. Tedbirler kapsamında Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi Merkezi'nde gelen ihbarlar anında sahadaki ekiplere iletiliyor ve olaylara hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde yılbaşı kutlamalarını yapmaları için park, bahçe, meydanlar, AVM'ler, oteller ve etkinlik yapılacak yerlerde tedbirler alındı.

Ankara\'da Yılbaşı Denetimleri Kameralarla Takip Ediliyor
31.12.2023 - 20:14,
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Ankara'da yılbaşı denetimleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nde kameralarla nokta nokta takip ediliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü KGYS Merkezi'nde Başkent'teki yılbaşı denetimleri adım adım takip ediliyor. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 180 personel, il genelinde bulunan çok sayıda kameralarla sahada görevli 18 bin 100 personel, bin 484 ekip ve 68 dinamik uygulama noktası koordineli olarak çalışıyor. Ankara genelinde yılbaşı tedbirlerinin bir hafta önce başladığını aktaran Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, "Bu tedbirler çerçevesinde 18 bin 100 personelimiz ve bin 484 ekibimizle beraber bu geceyi inşallah sorunsuz bir şekilde atlatmayı planlıyoruz. 68 ayrı uygulama noktamızda -sayıları artabiliyor, eksilebiliyor- vatandaşın huzurlu bir şekilde yılbaşını geçirmesini umut ediyoruz. Almış olduğumuz tedbirler kapsamında Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi Merkezi'nde gelen tüm ihbarlar anında sahadaki ekiplerimize iletiliyor. İzleme kameralarımız sayesinde ve takip sistemlerimiz sayesinde hızlı bir şekilde olaylara etkin bir şekilde müdahale ediyoruz" dedi.

Vatandaşların yılbaşı kutlamalarını güven ve huzur içinde yapmaları için park, bahçe, meydanlar, AVM'ler, oteller, etkinlik yapılacak olan yerlerin tamamında tedbir alındığını dile getiren Tandoğan, "Özellikle bu akşam diğer günlerden farklı olarak vatandaşlarımızın daha çok sahada olma hasebiyle işlerden suç türlerini yapmış olduğumuz analizler çerçevesinde başında malumunuz trafik suçları geliyor. Buna yönelik etkin tedbirlerimiz mevcut. Arkasından asayiş suçlarımız geliyor. Asayiş suçlarımızla da alakalı sahada ekiplerimiz, Güven Timlerimiz, Asayiş, TEM, KOM, Mali Şube, Kaçakçılık ve ismini sayamadığım tüm idari birimlerde çalışan arkadaşlarımızla beraber başta İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç olmak üzere sahada etkin bir şekilde çalışıyoruz. Yeni yılın herkese hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tedbirlerin sabah saat 07.00'ye kadar devam edeceğini dile getiren Tandoğan, "Sahadaki tüm kameralarımız aktif şekilde çalışıyor şu anda. Vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz; şu anda bulunduğumuz yer aynı zamanda da 112 Komuta Merkezi'nin bulunduğu yerleşke içerisinde bulunuyor. 112 bir acil çağrı sistemidir. Acil çağrı sistemine acil kodlu olmayan çağrıların yapılmamasını rica ediyoruz. Gerek 112 acil çağrısı sistemimiz gerek bizim muhabire şubemizin sahadaki olayları düzgün analiz edebilmesi için nitelikli ihbarlara ihtiyacımız var. Biz bir diğer taraftan da vatandaşlarımıza alkollü araç kullanmamasını öneriyoruz. Malumunuz bu gece alkol tüketimi biraz fazla olabiliyor. Ama ne olur evdeki çocuğumuz için alkollü araç kullanmamaya gayret etmekte fayda var" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güvenlik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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